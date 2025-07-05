Оновлений Меморандум з МВФ містить інформацію про дорожню карту для енергетичного сектору, що своєю чергою передбачає скасування ПСО та доведення ціни електроенергії та газу до економічно обґрунтованої. Про що йдеться, з’ясовував Фокус.

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В Україні запланували підвищення тарифів для домогосподарств. Поки що конкретних варіантів вартості газу та електроенергії не оприлюднили, проте в оновленому меморандумі МВФ йдеться про дорожню карту, яка має на меті лібералізацію ринків газу та електричної енергії. Що це означає для споживачів та якими будуть тарифи, дослідив Фокус.

Меморандум МВФ і тарифи: як і коли будуть підвищувати

Відповідно до оновленого меморандуму, влада має ухвалити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану з обмеженим у часі планом впровадження на період після його скасування. Така дорожня карта охоплюватиме реформи спецобов’язків (ПСО), плани поступового підвищення тарифів/методології тарифоутворення, механізми вирішення боргової проблеми, а також комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств, йдеться в документі.

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Там пояснили, що ціни на електроенергію для населення, за оцінкою ОЕСР (2025), становлять близько половини рівня цін для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для населення покривають приблизно 50% витрат на основі ринкових цін на газ. Отже, кажуть в МВФ, Україні потрібен довгостроковий план для сталого функціонування комунального сектору, а тарифи мають відповідати рівню окупності витрат, та їх розрахунок має враховувати соціальні чинники. «Водночас найбільш вразливі домогосподарства потребують захисту від вищих тарифів, зокрема шляхом перегляду субсидії на житлово-комунальні послуги для підвищення її ефективності та адресності», – йдеться в меморандумі МВФ.

Зараз населення має змогу сплачувати пільговий фіксований тариф на електроенергію завдяки спеціальним обов'язкам, покладеним на державні компанії Фото: Енергоатом

«Тобто це означає, що МВФ погодив з українською владою те, що справжня лібералізація ринку газу відбудеться вже після війни. Війна іде, зараз це все буде дуже важко зробити. І ми розуміємо, що це призведе до зростання цін на газ і електрику до до рівня хоча б незбиткового для виробників, тобто до до ринкового рівня», — пояснив у коментарі Фокусу Денис Саква, аналітик енергосектору інвесткомпанії «Драгон Капітал».

Зміна тарифів буде відбуватися поетапно, а початок реалізації плану з підвищення тарифів буде одразу після завершення воєнного стану в Україні

Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович у розмові з Фокусом зазначив, що зараз МВФ не ставить якихось нових структурних маяків в цьому ключі, але звертається до плану України, тобто того переліку реформ, який Україна зобов'язалась провести в рамках співпраці з Європейським Союзом і отримання допомоги (Ukraine Facility). «І там один з індикаторів, власне, стосується прийняття дорожньої карти лібералізації цін. Тобто це ще не саме рішення, а це план, як ми будемо діяти після завершення або в разі припинення дії воєнного стану з тим, щоби привести регульовані ціни на цих ринках, не тільки для населення, але для багатьох інших споживачів, до ринкового рівня, тобто до того рівня, який покриватиме всі витрати», - каже Роман Ніцович.

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Сьогодні в енергосекторі України є проблема, яку констатує МВФ: регульовані ціни покривають лише половину реальної вартості ресурсів. «Це означає недоотримання доходів відповідними суб'єктами, на які покладені спеціальні обов'язки (ПСО). Тобто про Групу Нафтогаз на ринку газу та про компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» на ринку електроенергії. Всі ці кошти могли б піти на інвестиції цих компаній. Якщо ми говоримо про Нафтогаз, то це, очевидно, нарощування власного видобутку. Якщо ми говоримо про державну генерацію, це відновлення пошкодженого і будівництво нових блоків», — зазначає Роман Ніцович.

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На його думку, також ПСО значно впливає на податкові платежі компаній. «Ми ще до війни проводили розрахунки, які показували, що витрати на субсидії з держбюджету в разі скасування ПСО будуть більш ніж компенсовані додатковими надходженнями від податків, інших зборів державних компаній, на яких покладені спецобов’язки. Тобто фінансово це можна збалансувати. Звичайно, рішення непопулярне. Треба пояснювати людям, готувати людей до цього», — каже експерт.

Скасування ПСО означатиме, що Нафтогаз быльше не буде своїми коштами покривати тариф для населення, а ціна для домогосподарств зросте Фото: kommersant.uk

Говорячи про лібералізацію, експерти кажуть про те, що ціна газу та електричної енергії буде на ринковому рівні, і не лише для домогосподарств, а також для комунальних підприємств, для теплокомуненерго.

«Навіть попри те, що для ТКЕ ціни на газ регульовані, зараз тарифи на тепло заморожені і накопичуються суттєві борги, немає можливостей нормально платити зарплату, люди йдуть з підприємств, немає коштів на інвестиції, закупівлю обладнання. І як результат, ці підприємства кредитують місцеві бюджети, тобто забираємо ресурс у громади, який вона могла б спрямувати на освіту, благоустрій», - пояснив Роман Ніцович.

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Фактично зміна ціни газу для ТКЕ має призвести до логічної зміни тарифів на опалення. Проте експерти кажуть, що підвищення тарифів в Україні не відбуватиметься раптово. Найімовірніше, це буде поетапне підвищення, яке може тривати три або п’ять років. І починати реалізацію цього плану влада буде після завершення або припинення дії воєнного стану, тобто після війни.

«І тоді, коли ми дійдемо до кінцевої точки, можна буде вільно обирати постачальника, як газу, так і електроенергії, а постачальники будуть боротись за споживача, пропонуючи йому кращі комерційні умови. Ми це спостерігали на ринку газу досить короткий період у 2020 році», - нагадав Роман Ніцович.

Поетапне підвищення тарифів може відбуватися впродовж трьох або й п'яти років Фото: pexels.com

За словами Дениса Сакви, зараз ринковий рівень по газу для промисловості — це приблизно 25 тисяч гривень за 1000 кубометрів без доставки, тоді як населення платить 7960 гривень за 1000 кубометрів з доставкою. «Тобто там різниця дуже велика, значна в цінах. Те ж саме для електроенергії. Електроенергію населення сплачує за тарифом 4,32 грн за КВт-ч з доставкою, а комерційні споживачі платять 8-10 гривень», — каже експерт. На його думку, влада не буде одночасно піднімати ціни для населення в кілька разів. «Це буде поступове підвищення», — зауважив Денис Саква.

Економічно обгрунтований тариф буде враховувати всі витрати компаній та вартість первинного ресурсу, а також на нього впливатиме конкуренція за споживача, як зараз на ринку АЗС

На питання, яким чином буде створюватися той самий економічно обґрунтований рівень тарифу, про який йдеться в меморандумі МВФ, Роман Ніцович пояснив: «Це витрати на створення, на видобуток первинного ресурсу, на його перетворення, якщо ми говоримо про електроенергію, на покриття інвестицій, тобто електростанція вже збудованаі ці кошти треба буде повертати. А зараз, коли в нас нова генерація будується, то очевидно, що інвестори теж розраховують на повернення своїх капітальних інвестицій. І так далі по ланцюжку, включаючи всі податки, збори, тарифи на розподіл, доставку, транспортування. І, звичайно, комерційна націнка постачальника».

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Експерт також зауважив, що в умовах лібералізованого ринку, коли є багато постачальників, коли конкуренція за споживача, така націнка постачальників газу та електроенергії буде мінімізуватися. «Не відразу, але буде поступово зменшуватися, тому що буде багато можливостей купити ресурс. Звичайно, вона також залежить і від балансу попиту та пропозиції», - пояснив Роман Ніцович.