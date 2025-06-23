Економія на комунальних послугах: як менше платити за світло та які є тарифи

Економити на електроенергії можна, наприклад, якщо вона є єдиним джерелом опалення. Тоді можна оформити пільговий тариф. Також існує нічний тариф та субсидії, які дають змогу платити менше.

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що в Україні є пільговий тариф на електроенергію для населення, але він дійсний тільки під час сезону опалення і доступний не для всіх, пише УНІАН.

"Існує пільговий тариф на електроенергію в опалювальний період часу для тих, хто використовує електроенергію як єдине джерело опалення", — додав він.

Попенко нагадав, що з червня 2024 року діють нові тарифи на електроенергію. Стандартний тариф: кіловат-година вартує 4,32 гривні. Ціну зафіксували до 31 жовтня 2025 року, або до часу нового підняття.

Для людей, які використовують електроенергію як єдине джерело опалення та мають пільговий тариф, вартість кіловата становить 2,64 гривні. Проте, щоб такий тариф зберігся, споживання не має перевищувати двох тисяч кіловат-годин. Відтак українці, які опалюють житло з допомогою електрики, можуть з 1 жовтня до 30 червня щомісяця платити 2,64 гривні за кіловат, якщо використовують не більш ніж дві тисячі кіловат на місяць.

Як отримати пільговий тариф на електроенергію

Для того, щоб отримувати пільговий тариф, будинок має бути офіційно відключений від централізованого опалення. Це має підтверджувати акт про відключення будинку, або рішення органу місцевого самоврядування.

Олег Попенко додає, що для оформлення пільгового тарифу треба звернутися до компанії-постачальника електроенергії. Наприклад, у Києві — в компанію ДТЕК.

"Якщо людина мешкає в багатоквартирному будинку, то пакет документів, за словами експерта, подає ОСББ або управитель такого будинку, а його перелік визначено рішенням уряду. Про які документи йдеться? Це заява про внесення до паспорта точки розподілу інформації про наявність обладнання для електроопалення. До заяви слід додати копію проєкту електропостачання (документа, в якому визначено, де розміщується обладнання для електроопалення). Окрім цього необхідні документи про введення в експлуатацію електрообладнання. Це може бути або технічний паспорт, у якому в графі "вид опалення" зазначено електроопалення", — пояснив експерт.

Також власники квартир чи будинків, які хочуть підключити пільговий електротариф, мають надати копію паспорта, коду та витягу з реєстру, що підтверджує право власності. Тобто квартира має бути приватизована.

Якщо ви маєте право на опалення електрикою, але домашня мережа не витримує, в енергетиків можна замовити проєкт реконструкції електромереж.

Пільговий тариф для споживача почне застосовуватися з 1 числа наступного розрахункового періоду після затвердження документів енергопостачальником.

Нічний тариф на світло: як підключити

Голова спілки споживачів комунальних послуг також нагадав, що існує нічний тариф на електроенергію. Це спеціальний тариф, що становить половину від наявного тарифу на електроенергію та застосовується в години мінімального навантаження енергосистеми (як правило, з 23:00 до 7:00). Для його підключення треба подати заявку енергопостачальнику і купити двотарифний лічильник.

Субсидія на світло

Зекономити на комунальних послугах, а, отже, і на електриці можна також тоді, коли вартість комунальних послуг перевищує 15% від сукупного доходу. У такому випадку можна оформити субсидію.

Нагадаємо, окремі категорії українців звільнені від сплати за комунальні послуги. Проте фахівці не рекомендують накопичувати борги, оскільки після закінчення воєнного стану комунальні підприємства отримають право відновити стягнення платежів. Поки діє воєнний стан, стягнення заборгованості тимчасово обмежено.

Також Фокус писав про те, що в червні 2025 року частина громадян України отримає третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування.