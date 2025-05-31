Може дійти до втрати житла: чим загрожує несплата комуналки в Україні

На сьогодні окремі категорії українців звільнені від сплати за комунальні послуги. Проте фахівці не рекомендують накопичувати борги, оскільки після закінчення воєнного стану комунальні підприємства отримають право відновити стягнення платежів. Поки діє воєнний стан, стягнення заборгованості тимчасово обмежено.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, забороняється призупиняти надання комунальних послуг, нараховувати штрафи та пеню, а також стягувати заборгованості з громадян, які проживають у зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, мають статус внутрішньо переміщених осіб або постраждали від руйнування житла внаслідок війни. Однак після завершення воєнного стану комунальні підприємства зможуть знову застосовувати стандартну процедуру стягнення боргів.

Спочатку боржнику надішлють повідомлення, і якщо протягом 30 днів борг не буде погашено, компанія отримає право подати позов до суду. У разі позитивного рішення стягнення заборгованості буде проводитися в примусовому порядку — через державну або приватну виконавчу службу.

Деякі судові розгляди вже перебувають у процесі виконання: за даними на 2024 рік, у роботі значилося понад 429 тисяч виконавчих проваджень за боргами на суму 6,3 мільярда гривень. Фактично вдалося стягнути близько 1,1 мільярда. Найчастіше борги стягують із заробітних плат, пенсій та інших джерел доходів громадян.

Насамперед стягнення боргу здійснюється за рахунок коштів на рахунках, готівки або майна боржника. Якщо цих активів недостатньо, виконавець може звернути стягнення на інше нерухоме майно, включно з житлом. Однак існує виняток: якщо заборгованість не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (на даний момент це 160 000 гривень), то єдине житло боржника не підлягає стягненню.

Основними причинами складнощів із примусовим виконанням рішень є низька платоспроможність населення, безробіття та відсутність у боржників майна, яке можна реалізувати. Водночас ніхто не може бути виселений із житла без відповідного рішення суду і лише за умов, чітко визначених законом.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.