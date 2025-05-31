Может дойти до потери жилья: чем грозит неуплата коммуналки в Украине

На сегодняшний день отдельные категории украинцев освобождены от уплаты за коммунальные услуги. Тем не менее, специалисты не рекомендуют накапливать долги, поскольку после окончания военного положения коммунальные предприятия получат право возобновить взыскание платежей. Пока действует военное положение, взыскание задолженности временно ограничено.

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Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Согласно постановлению Кабинета Министров, запрещается приостанавливать предоставление коммунальных услуг, начислять штрафы и пеню, а также взыскивать задолженности с граждан, проживающих в зоне боевых действий, на временно оккупированных территориях, имеющих статус внутренне перемещенных лиц или пострадавших от разрушения жилья в результате войны. Однако после завершения военного положения коммунальные предприятия смогут снова применять стандартную процедуру взыскания долгов.

Сначала должнику направят уведомление, и если в течение 30 дней долг не будет погашен, компания получит право подать иск в суд. В случае положительного решения взыскание задолженности будет проводиться в принудительном порядке — через государственную или частную исполнительную службу.

Некоторые судебные разбирательства уже находятся в процессе исполнения: по данным на 2024 год, в работе числилось свыше 429 тысяч исполнительных производств по долгам на сумму 6,3 миллиарда гривен. Фактически удалось взыскать около 1,1 миллиарда. Наиболее часто долги взыскиваются с заработных плат, пенсий и других источников доходов граждан.

В первую очередь взыскание долга производится за счет средств на счетах, наличных или имущества должника. Если этих активов недостаточно, исполнитель может обратить взыскание на другое недвижимое имущество, включая жилье. Однако существует исключение: если задолженность не превышает 20 минимальных заработных плат (на данный момент это 160 000 гривен), то единственное жилье должника не подлежит взысканию.

Основными причинами сложностей с принудительным исполнением решений является низкая платежеспособность населения, безработица и отсутствие у должников имущества, которое можно реализовать. В то же время никто не может быть выселен из жилья без соответствующего решения суда и только при условиях, четко определенных законом.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.