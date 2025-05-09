Безкоштовна комуналка для пенсіонерів: як отримати пільги

В Україні деякі категорії пенсіонерів можуть оплачувати комунальні послуги за пільговими умовами. Такими послугами можуть скористатися представники певних професій.

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Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Окремі категорії пенсіонерів мають право на пільги при сплаті за комунальні послуги, а також при забезпеченні твердим пічним паливом і скрапленим газом.

Право на такі пільги мають особи, які проживають у сільській місцевості і раніше працювали за низкою спеціальностей у державних або комунальних установах. Зокрема, це:

вчителі та інші педагогічні працівники;

медики та фармацевти;

фахівці із захисту рослин;

бібліотекарі;

працівники музеїв;

працівники закладів культури й освіти;

інші фахівці сфери культури.

Така підтримка доступна лише тим родинам, у яких середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не перевищує 4 240 гривень.

Як отримати пільгу

Скористатися правом на пільгу можна, подавши відповідну заяву одним із зручних способів:

особисто звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України;

через представника органу місцевого самоврядування;

онлайн на порталі електронних послуг ПФУ;

через офіційний мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

через державний портал "Дія".

Щоб подати заяву, потрібно підготувати такі документи:

Підтвердження місця проживання у сільській місцевості — це може бути довідка з місцевої ради або інший офіційний документ;

Довідка про наявність права на пільгу, яку видають відповідні органи — освіти, охорони здоров’я, культури або адміністрація закладу, де працювала людина. Якщо заклад вже не існує, довідку може надати сільська чи селищна рада на підставі записів у трудовій книжці.

Важливо зазначити, що пільга надається на рік з моменту подання заяви. Однак, ця пільга поширюється лише на самого пенсіонера, а не на його членів сім’ї.

Нагадаємо, у 2025 році українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дозволить покращити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, що найбільше постраждали від воєнних дій.