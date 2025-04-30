Українські пенсіонери можуть отримати низку пільг: про що важливо знати
У 2025 році пенсіонери України можуть розраховувати на різні види підтримки. Вони охоплюють міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги.
Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".
Особливо це актуально для літніх людей із регіонів, які постраждали від бойових дій: якщо їхня пенсія не перевищує 3 250 гривень, вони можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від ООН.
Також надається соціальна пенсія для громадян, які не мають необхідного страхового стажу — її розмір залежить від сукупного доходу сім'ї. Додаткові виплати передбачені для одиноких пенсіонерів, які досягли 80-річного віку:
- медична допомога — доступ до програми "Доступні ліки", можливість отримання знижок на санаторне лікування (залежно від регіону);
- транспортні пільги — безоплатний проїзд у громадському транспорті (автобуси, трамваї, метро, електрички) у більшості міст за рішенням місцевої влади;
- юридична підтримка — безкоштовні консультації, допомога з оформленням документів, спадкових прав, звернення до органів влади;
- комунальні пільги — знижки на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, учасників бойових дій, сільських працівників освіти, медицини, культури;
- субсидії — особи з низькими доходами можуть оформити субсидію на оплату ЖКП;
- міжнародна допомога — грошова підтримка від ООН, Червоного Хреста та інших організацій для пенсіонерів у зонах бойових дій або тих, хто постраждав від війни.
Для отримання пільг і допомоги необхідно надати документи, що підтверджують право на відповідну підтримку. Умови можуть варіюватися залежно від регіону. У 2025 році Міністерство соціальної політики продовжує здійснювати виплати внутрішньо переміщеним особам, зокрема пенсіонерам.
Розмір щомісячної допомоги становить:
- 2 000 гривень — для дорослих;
- 3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю.
Ці кошти призначені для покриття найнеобхідніших витрат — на харчування, житло та медичну допомогу.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.
Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".