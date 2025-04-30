Українські пенсіонери можуть отримати низку пільг: про що важливо знати

У 2025 році пенсіонери України можуть розраховувати на різні види підтримки. Вони охоплюють міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Особливо це актуально для літніх людей із регіонів, які постраждали від бойових дій: якщо їхня пенсія не перевищує 3 250 гривень, вони можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від ООН.

Також надається соціальна пенсія для громадян, які не мають необхідного страхового стажу — її розмір залежить від сукупного доходу сім'ї. Додаткові виплати передбачені для одиноких пенсіонерів, які досягли 80-річного віку:

медична допомога — доступ до програми "Доступні ліки", можливість отримання знижок на санаторне лікування (залежно від регіону);

транспортні пільги — безоплатний проїзд у громадському транспорті (автобуси, трамваї, метро, електрички) у більшості міст за рішенням місцевої влади;

юридична підтримка — безкоштовні консультації, допомога з оформленням документів, спадкових прав, звернення до органів влади;

комунальні пільги — знижки на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, учасників бойових дій, сільських працівників освіти, медицини, культури;

субсидії — особи з низькими доходами можуть оформити субсидію на оплату ЖКП;

міжнародна допомога — грошова підтримка від ООН, Червоного Хреста та інших організацій для пенсіонерів у зонах бойових дій або тих, хто постраждав від війни.

Для отримання пільг і допомоги необхідно надати документи, що підтверджують право на відповідну підтримку. Умови можуть варіюватися залежно від регіону. У 2025 році Міністерство соціальної політики продовжує здійснювати виплати внутрішньо переміщеним особам, зокрема пенсіонерам.

Розмір щомісячної допомоги становить:

2 000 гривень — для дорослих;

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю.

Ці кошти призначені для покриття найнеобхідніших витрат — на харчування, житло та медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".