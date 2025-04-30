Украинские пенсионеры могут получить ряд льгот: о чем важно знать

В 2025 году пенсионеры Украины могут рассчитывать на разные виды поддержки. Они включают в себя международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы.

Related video

Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Особенно это актуально для пожилых людей из регионов, пострадавших от боевых действий: если их пенсия не превышает 3 250 гривен, они могут подать заявку на получение денежной помощи от ООН.

Также предоставляется социальная пенсия для граждан, не имеющих необходимого страхового стажа — ее размер зависит от совокупного дохода семьи. Дополнительные выплаты предусмотрены для одиноких пенсионеров, достигших 80-летнего возраста:

медицинская помощь – доступ к программе "Доступные лекарства", возможность получения скидок на санаторное лечение (в зависимости от региона);

транспортные льготы – бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, метро, электрички) в большинстве городов по решению местных властей;

юридическая поддержка – бесплатные консультации, помощь с оформлением документов, наследственных прав, обращения в органы власти;

коммунальные льготы – скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, участников боевых действий, сельских работников образования, медицины, культуры;

субсидии – лица с низкими доходами могут оформить субсидию на оплату ЖКУ;

международная помощь – денежная поддержка от ООН, Красного Креста и других организаций для пенсионеров в зонах боевых действий или тех, кто пострадал от войны.

Для получения льгот и помощи необходимо предоставить документы, подтверждающие право на соответствующую поддержку. Условия могут варьироваться в зависимости от региона. В 2025 году Министерство социальной политики продолжает осуществлять выплаты внутренне перемещенным лицам, в том числе пенсионерам.

Размер ежемесячной помощи составляет:

2 000 гривен – для взрослых;

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Эти средства предназначены для покрытия самых необходимых расходов – на питание, жилье и медицинскую помощь.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".