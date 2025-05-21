Третя платіжка за газ: кому доведеться більше заплатити в червні

У червні 2025 року частина громадян отримає третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування. Уже відомо, скільки доведеться заплатити за цю послугу.

Related video

Про це повідомляє Київська філія компанії "Газорозподільні мережі України" на 2025 рік.

У червні 2025 року громадянам прийде третя квитанція за газ. Хоча загальний тариф на блакитне паливо не змінився, сума до сплати зросте. Така платіжка виставляється раз на три або п'ять років — залежно від віку будинку і стану газового обладнання:

понад 25 років — один раз на три роки;

менше 25 років — один раз на п'ять років.

У кожній області тариф на технічне обслуговування газових мереж відрізнятиметься. На вартість послуги впливають різні чинники — зокрема довжина загальнобудинкових трубопроводів, кількість муфтових з'єднань і запірних кранів. Щоб визначити суму для одного домогосподарства, загальну вартість обслуговування розділять на кількість мешканців будинку.

Згідно з даними київської філії компанії "Газорозподільні мережі України", у 2025 році вартість послуги з технічного обслуговування варіюватиметься від приблизно 100 до 900 гривень. Приблизно такі самі розцінки очікуються і в інших регіонах. Ознайомитися з графіками перевірок можна на сайтах регіональних філій "Газмереж". Водночас у ГК "Нафтогаз України" запевняють: тариф на природний газ у червні 2025 року залишиться без змін і для більшості споживачів становитиме 7,96 грн за кубометр.

Тобто ціни надалі перебуватимуть на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року.

У компанії наголосили, що споживачі не повинні хвилюватися за тарифи, адже ціна протягом дії воєнного стану в країні та ще шести місяців після місяця, коли його припинять або скасують, не змінюватиметься.

Раніше ми писали, що з 1 травня нинішнього року незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.