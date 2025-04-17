"Нафтогаз" домігся дозволу стягнути з РФ понад 120 млн євро

Суд Парижа надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи "Нафтогаз" в окупованому Росією Криму. Йдеться про суму в 5 млрд доларів.

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Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Там зауважили, що це – лише початок: "Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК "Нафтогаз України" та ще п’яти компаній Групи".

Рішення французького суду дозволяє "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції, і українська сторона вже зареєструвала обтяження на низку активів, що належать РФ, загальною вартістю понад 120 млн євро.

Також у Групі "Нафтогаз" наголосили, що вже мають певні успіхи й в декількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії.

"Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені", – заявляють у "Нафтогазі".

Нагадаємо, у жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення майна Групи – з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та РФ.

У квітні 2023-го Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав державу-агресора виплатити "Нафтогазу" понад 5 млрд доларів за порушення умов договору. Також Росія повинна відшкодувати "Нафтогазу" всі витрати, пов'язані з цим арбітражним провадженням.

Проте РФ відмовляється виконувати рішення Гаазького арбітражу, і тому "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення.

Також ми писали, що у вересні 2022 року "Нафтогаз" розпочав арбітраж і проти російського "Газпрому". Українська сторона тоді заявила, що росіяни не розплатилися повністю за надану послугу щодо організації транспортування природного газу по території України.