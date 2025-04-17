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Экономика

"Нафтогаз" добился разрешения взыскать с РФ более 120 млн евро

Нафтогаз Украины, Нафтогаз, компания
"Нафтогаз" взялся за российские активы во Франции

Суд Парижа дал разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража по возмещению убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы "Нафтогаз" в оккупированном Россией Крыму. Речь идет о сумме в 5 млрд долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Там отметили, что это — только начало: "Этот результат — часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это очень важная юридическая победа НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы".

Решение французского суда позволяет "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции, и украинская сторона уже зарегистрировала взыскания на ряд активов, принадлежащих РФ, общей стоимостью более 120 млн евро.

Также в Группе "Нафтогаз" отметили, что уже есть определенные успехи и в нескольких других юрисдикциях, в частности в Великобритании и Финляндии.

"Мы настроены взыскать полную сумму компенсации и защитить права украинских государственных предприятий на международной арене", — заявляют в "Нафтогазе".

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват имущества Группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и РФ.

В апреле 2023-го Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал государство-агрессора выплатить "Нафтогазу" более 5 млрд долларов за нарушение условий договора. Также Россия должна возместить "Нафтогазу" все расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Однако РФ отказывается выполнять решение Гаагского арбитража, и поэтому "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию.

Также мы писали, что в сентябре 2022 года "Нафтогаз" начал арбитраж и против российского "Газпрома". Украинская сторона тогда заявила, что россияне не расплатились полностью за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины.