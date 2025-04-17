"Нафтогаз" добился разрешения взыскать с РФ более 120 млн евро

Суд Парижа дал разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража по возмещению убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы "Нафтогаз" в оккупированном Россией Крыму. Речь идет о сумме в 5 млрд долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Там отметили, что это — только начало: "Этот результат — часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это очень важная юридическая победа НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы".

Решение французского суда позволяет "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции, и украинская сторона уже зарегистрировала взыскания на ряд активов, принадлежащих РФ, общей стоимостью более 120 млн евро.

Также в Группе "Нафтогаз" отметили, что уже есть определенные успехи и в нескольких других юрисдикциях, в частности в Великобритании и Финляндии.

"Мы настроены взыскать полную сумму компенсации и защитить права украинских государственных предприятий на международной арене", — заявляют в "Нафтогазе".

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват имущества Группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и РФ.

В апреле 2023-го Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал государство-агрессора выплатить "Нафтогазу" более 5 млрд долларов за нарушение условий договора. Также Россия должна возместить "Нафтогазу" все расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Однако РФ отказывается выполнять решение Гаагского арбитража, и поэтому "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию.

Также мы писали, что в сентябре 2022 года "Нафтогаз" начал арбитраж и против российского "Газпрома". Украинская сторона тогда заявила, что россияне не расплатились полностью за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины.