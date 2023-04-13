"Нафтогаз" в Гааге отсудил у России $5 млрд за свои активы в Крыму: как будут забирать деньги

В компании говорят, что сумма компенсации является наибольшей суммой, присужденной международным Арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию РФ активов на полуострове.

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Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации "Нафтогазу" за убытки во время захвата активов компании в 2014 году в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад", — объяснил глава правления компании Алексей Чернышов.

Решение арбитражного трибунала означает, что Россия должна в полном объеме компенсировать ущерб, нанесенный незаконным захватом активов в Крыму.

В "Нафтогазе" добавляют, что арбитражные решения выполняются в рамках принудительного исполнения. То есть, если Россия откажется добровольно выполнить решение суда, у "Нафтогаза" есть право активировать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где есть активы РФ.

Отмечается, что сумма такой компенсации должна равняться справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их экспроприации. Хотя Россия заявляет, что "Нафтогаз" не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал отверг такое утверждение.

"Сумма компенсации, установленная этим решением, является наибольшей суммой, присужденной международным Арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму", — сказано в сообщении.

Кроме этого, суд решил, что РФ должна возместить "Нафтогазу" все расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Следующий на очереди — "Газпром": "Нафтогаз" начинает арбитраж против российского монополиста

В сентябре 2022 года стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". Известно, что украинская компания требует от российской деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, поскольку "Газпром" рассчитался не полностью.

По словам тогдашнего главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, транзитный контракт от 2019 года был подписан с РФ на условиях "качай или плати", а россияне с мая 2022 года качали и платили меньше, чем прописано в соглашениях.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что "Газпром" задолжал "Нафтогазу" почти 200 млн долл за транзит газа через территорию Украины в Европу.