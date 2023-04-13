"Нафтогаз" у Гаазі відсудив у Росії $5 млрд за свої активи в Криму: як забиратимуть гроші

У компанії говорять, що сума компенсації є найбільшою сумою, присудженою міжнародним Арбітражним трибуналом як компенсацію за експропріацію РФ активів на півострові.

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Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 зобов'язав Росію виплатити 5 млрд доларів компенсації "Нафтогазу" за збитки під час захоплення активів компанії в 2014 році в Криму. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних цілей агресора під час окупації українського півострова дев'ять років тому", — пояснив голова правління компанії Олексій Чернишов.

Рішення арбітражного трибуналу означає, що Росія має у повному обсязі компенсувати збитки, завдані незаконним захопленням активів у Криму.

У "Нафтогазі" додають, що арбітражні рішення виконуються у рамках примусового виконання. Тобто, якщо Росія відмовиться добровільно виконати рішення суду, "Нафтогаз" має право активувати процес визнання і допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи РФ.

Зазначається, що сума такої компенсації має дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації. Хоча Росія заявляє, що "Нафтогаз" не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал відкинув таке твердження.

"Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним Арбітражним трибуналом як компенсацію за експропріацію Росією активів у Криму", — сказано в повідомленні.

Крім цього, суд вирішив, що РФ має відшкодувати "Нафтогазу" всі витрати, пов'язані з цим арбітражним провадженням.

Наступний на черзі — "Газпром": "Нафтогаз" розпочинає арбітраж проти російського монополіста

У вересні 2022 року стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж із російським газовим монополістом "Газпром ". Відомо, що українська компанія вимагає від російської гроші за надану послугу щодо організації транспортування природного газу територією України, оскільки "Газпром" розрахувався не повністю.

За словами тодішнього голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренко, транзитний контракт від 2019 року був підписаний з РФ на умовах "качай чи плати", а росіяни з травня 2022 року качали та платили менше, ніж прописано в угодах.

Нагадаємо, у жовтні минулого року повідомлялося, що "Газпром" заборгував "Нафтогазу" майже 200 млн дол. за транзит газу через територію України до Європи.