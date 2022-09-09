"Нафтогаз" розпочав арбітраж проти "Газпрому": РФ змусять платити за транзит газу по Україні

Арбітраж проведуть у швейцарському Цюриху. Транзитний контракт у 2019 році з "Газпромом" підписали на умовах "качай чи плати", а росіяни з травня розраховуватись не поспішають.

НАК "Нафтогаз України" ініціювала новий арбітраж із російським газовим монополістом "Газпром". Про це повідомила пресслужба української компанії.

"Нафтогаз" подав прохання до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті у Парижі. Арбітраж проведуть у Цюриху, місті на півночі Швейцарії.

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" гроші за надану послугу щодо організації транспортування природного газу по Україні. Російська компанія не виплатила гроші вчасно та в повному обсязі, стверджують у "Нафтогазі".

[ + – ] "Нафтогаз" планує заявити додаткові вимоги до "Газпрому" Фото: прес-служба Нафтогаза

"Ми змусимо "Газпром" заплатити. "Нафтогаз" оцінює можливість заяви додаткових вимог. Ми використовуємо наш досвід перемог над "Газпромом" в арбітражі", — заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Нафтогаз" починає арбітраж проти "Газпрому" — РФ качає і платить менше

Транзитний контракт від 2019 року був підписаний з РФ на умовах "качай або плати", а росіяни з травня качають і платять менше, ніж передбачає угода, додав Вітренко у Facebook.

[ + – ] За словами Юрія Вітренко, "Нафтогаз" виграв практично всі важливі битви з "Газпромом"

"Ми вимагаємо від "Газпрому" розрахуватися в повному обсязі. Як це визначає контракт... Це лише початок, "Нафтогаз" оцінює можливість заяви про додаткові умови", — анонсував Вітренко.

"Нафтогаз", за його оцінкою, виграв фактично всі важливі битви з "Газпромом", але війна продовжується.

"Тепер нам потрібно не тільки виграти війну проти Газпрому, а й перемогти Росію в її загарбницькій війні проти України. І хоча арбітраж — це завжди складний і тривалий процес, я вірю, що "Нафтогаз" повторить успіх Стокгольму-2019", — сказав він.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" ще у травні натякав на арбітраж із "Газпромом". Російська компанія, виходячи з умови контракту, вирішує, чи подавати газ для транзиту Україною, чи ні. "Газпром" зобов'язаний платити навіть якщо не подає газ.

Оператор ГТС України у травні припинив транзит російського газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" Луганської області через напад РФ.

"Газпром" на початку 2022 року скоротив транзит газу через Україну, монополіст сподівався, що газопровід "Північний потік-2" запустять.