Третья платежка за газ: кому придется больше заплатить в июне

В июне 2025 года часть граждан получит третью квитанцию за природный газ — за его техническое обслуживание. Уже известно, сколько придется заплатить за эту услугу.

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Об этом сообщает Киевский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" на 2025 год.

В июне 2025 года гражданам придет третья квитанция за газ. Хотя общий тариф на голубое топливо не изменился, сумма к оплате вырастет. Такая платежка выставляется раз в три или пять лет — в зависимости от возраста дома и состояния газового оборудования:

более 25 лет — один раз в три года;

менее 25 лет — один раз в пять лет.

В каждой области тариф на техническое обслуживание газовых сетей будет отличаться. На стоимость услуги влияют различные факторы — в том числе длина общедомовых трубопроводов, количество муфтовых соединений и запорных кранов. Чтобы определить сумму для одного домохозяйства, общую стоимость обслуживания разделят на число жителей дома.

Согласно данным киевского филиала компании «Газораспределительные сети Украины», в 2025 году стоимость услуги по техническому обслуживанию будет варьироваться от примерно 100 до 900 гривен. Примерно такие же расценки ожидаются и в других регионах. Ознакомиться с графиками проверок можно на сайтах региональных филиалов «Газмереж». В то же время в ГК «Нафтогаз Украины» заверяют: тариф на природный газ в июне 2025 года останется без изменений и для большинства потребителей составит 7,96 грн за кубометр.

То есть цены в дальнейшем будут находиться на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года.

В компании отметили, что потребители не должны волноваться за тарифы, ведь цена в течение действия военного положения в стране и еще шести месяцев после месяца, когда его прекратят или отменят, не будет меняться.

Ранее мы писали, что с 1 мая нынешнего года неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.