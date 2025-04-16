Коммунальные тарифы в Украине: ждать ли повышения цен на газ и свет в мае

С 1 мая тарифы на электроэнергию и газ для украинцев останутся без изменений. Стоимость одного киловатт-часа электроэнергии по-прежнему составит 4,32 грн.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.

Согласно постановлению правительства, цена на электроэнергию для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт·ч до конца апреля. В то же время власти заверяют, что не планируют повышать тарифы в ближайшем будущем. Таким образом, украинцы продолжат оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за киловатт-час.

С 1 мая вступают в силу изменения: отменяется льготный тариф на электроэнергию для потребителей, использующих электроотопление. Ранее они оплачивали 2,64 грн за кВт·ч при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц. Теперь эта скидка аннулируется, и будет применяться стандартный тариф — 4,32 грн за кВт·ч.

Цена на природный газ остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Поставки по этому тарифу осуществляет компания "Нафтогаз", обслуживающая основную часть бытовых потребителей. Правительство продлило действие фиксированной стоимости до 31 октября 2025 года.

На рынке газа действует 9 поставщиков. Пять из них предлагают как годовые, так и помесячные тарифы, а четыре компании — исключительно годовые предложения. Стоимость годовых тарифов варьируется от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, в то время как месячные тарифы могут достигать 20,99 грн за кубометр.

Правительство также подчеркнуло, что цены на газ не будут расти как минимум до завершения войны и еще в течение полугода после отмены военного положения.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.