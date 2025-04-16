Комунальні тарифи в Україні: чи чекати підвищення цін на газ і світло в травні

З 1 травня тарифи на електроенергію і газ для українців залишаться без змін. Вартість однієї кіловат-години електроенергії, як і раніше, становитиме 4,32 грн.

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Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України.

Згідно з постановою уряду, ціна на електроенергію для побутових споживачів зафіксована на рівні 4,32 грн за кВт-год до кінця квітня. Водночас влада запевняє, що не планує підвищувати тарифи в найближчому майбутньому. Таким чином, українці продовжать оплачувати електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кіловат-годину.

З 1 травня набувають чинності зміни: скасовується пільговий тариф на електроенергію для споживачів, які використовують електроопалення. Раніше вони оплачували 2,64 грн за кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць. Тепер ця знижка анулюється, і застосовуватиметься стандартний тариф — 4,32 грн за кВт-год.

Ціна на природний газ залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Постачання за цим тарифом здійснює компанія "Нафтогаз", що обслуговує основну частину побутових споживачів. Уряд продовжив дію фіксованої вартості до 31 жовтня 2025 року.

На ринку газу діє 9 постачальників. П'ять із них пропонують як річні, так і помісячні тарифи, а чотири компанії — виключно річні пропозиції. Вартість річних тарифів варіюється від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, тоді як місячні тарифи можуть сягати 20,99 грн за кубометр.

Уряд також наголосив, що ціни на газ не зростатимуть щонайменше до завершення війни і ще впродовж півроку після скасування воєнного стану.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.