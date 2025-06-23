Экономия на коммунальных услугах: как меньше платить за свет и какие есть тарифы

Экономить на электроэнергии можно, например, если она является единственным источником отопления. Тогда можно оформить льготный тариф. Также существует ночной тариф и субсидии, которые позволяют платить меньше.

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Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что в Украине есть льготный тариф на электроэнергию для населения, но он действителен только во время сезона отопления и доступен не для всех, пишет УНИАН.

"Существует льготный тариф на электроэнергию в отопительный период времени для тех, кто использует электроэнергию как единственный источник отопления", — добавил он.

Попенко напомнил, что с июня 2024 года действуют новые тарифы на электроэнергию. Стандартный тариф: киловатт-час стоит 4,32 гривны. Цену зафиксировали до 31 октября 2025 года, или до времени нового поднятия.

Для людей, которые используют электроэнергию как единственный источник отопления и имеют льготный тариф, стоимость киловатта составляет 2,64 гривни. Однако, чтобы такой тариф сохранился, потребление не должно превышать двух тысяч киловатт-часов. Поэтому украинцы, которые отапливают жилье с помощью электричества, могут с 1 октября по 30 июня ежемесячно платить 2,64 гривны за киловатт, если используют не более двух тысяч киловатт в месяц.

Как получить льготный тариф на электроэнергию

Для того, чтобы получать льготный тариф, дом должен быть официально отключен от централизованного отопления. Это должен подтверждать акт об отключении дома, или решение органа местного самоуправления.

Олег Попенко добавляет, что для оформления льготного тарифа надо обратиться в компанию-поставщика электроэнергии. Например, в Киеве — в компанию ДТЭК.

"Если человек живет в многоквартирном доме, то пакет документов, по словам эксперта, подает ОСМД или управляющий такого дома, а его перечень определен решением правительства. О каких документах идет речь? Это заявление о внесении в паспорт точки распределения информации о наличии оборудования для электроотопления. К заявлению следует приложить копию проекта электроснабжения (документа, в котором определено, где размещается оборудование для электроотопления). Кроме этого необходимы документы о введении в эксплуатацию электрооборудования. Это может быть или технический паспорт, в котором в графе "вид отопления" указано электроотопление", — пояснил эксперт.

Также владельцы квартир или домов, которые хотят подключить льготный электротариф, должны предоставить копию паспорта, кода и выписки из реестра, подтверждающей право собственности. То есть квартира должна быть приватизирована.

Если вы имеете право на отопление электричеством, но домашняя сеть не выдерживает, у энергетиков можно заказать проект реконструкции электросетей.

Льготный тариф для потребителя начнет применяться с 1 числа следующего расчетного периода после утверждения документов энергопоставщиком.

Ночной тариф на свет: как подключить

Председатель союза потребителей коммунальных услуг также напомнил, что существует ночной тариф на электроэнергию. Это специальный тариф, который составляет половину от существующего тарифа на электроэнергию и применяется в часы минимальной нагрузки энергосистемы (как правило, с 23:00 до 7:00). Для его подключения надо подать заявку энергопоставщику и купить двухтарифный счетчик.

Субсидия на свет

Сэкономить на коммунальных услугах, а, следовательно, и на электричестве можно также тогда, когда стоимость коммунальных услуг превышает 15% от совокупного дохода. В таком случае можно оформить субсидию.

Напомним, отдельные категории украинцев освобождены от уплаты за коммунальные услуги. Однако специалисты не рекомендуют накапливать долги, поскольку после окончания военного положения коммунальные предприятия получат право возобновить взыскание платежей. Пока действует военное положение, взыскание задолженности временно ограничено.

Также Фокус писал о том, что в июне 2025 года часть граждан Украины получит третью квитанцию за природный газ — за его техническое обслуживание.