До 11 грн за кВт: експерт пояснив, як можуть зрости тарифи на комуналку після війни

У ЗМІ поширилася інформація про ймовірне підвищення цін на комунальні послуги на 50% за домовленістю з Міжнародним валютним фондом, мовляв, зараз українці сплачують лише половину від ринкової ціни. Подібне зростання тарифів матиме великі наслідки для населення України.

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У Спілці споживачів комунальних послуг України пояснили, що саме вимагає МВФ. Та чому ринкові ціни – це підвищення не на 50 відсотків, а на 120 відсотків, пише ТСН.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко уточнює, що МВФ у своєму меморандумі не вказує конкретно на 50% зростання, а радше наголошує на необхідності переходу до ринкових цін на комунальні послуги. Проте, за його словами, "ринкові ціни — це зростання далеко не на 50 відсотків".

"Наприклад, ринкова вартість електроенергії може сягати 9-11 гривень за кВт/год. Це означає, що зростання цін для населення можливе не на 50%, а на 120%. Аналогічна ситуація з газом: його ринкова вартість в Україні коливається від 20-25 до понад 30 гривень за кубометр, що може призвести до зростання цін на 250%. Таким чином, прогнозоване підвищення тарифів може бути дуже значним", — пояснює Олег Попенко.

За його словами, вартість послуг з водопостачання для побутових споживачів не подорожчає так суттєво, оскільки вона не залежить від цін на газ та електроенергію.

Однак, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів призведе до зростання вартості обслуговування багатоквартирних будинків приблизно на 20%.

"Найбільший вплив підвищення тарифів на газ матиме на послуги з теплопостачання та гарячої води, оскільки 95% їхньої вартості залежить від ціни на блакитне паливо. Тобто, якщо вартість газу зросте на 100%, то пропорційно зростуть і тарифи на гарячу воду та тепло", — прогнозує експерт.

Олег Попенко каже, що це матиме великі наслідки для населення України, адже вже зараз багатьом українцям важко сплачувати за комунальні послуги за діючими тарифами.

Будь-яке підвищення тарифів автоматично збільшить заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги. За розрахунками Олега Попенка, неофіційна заборгованість вже становить близько 200 мільярдів гривень. Він переконаний, що у цьому випадку підвищення тарифів може призвести до повної катастрофи, заганяючи сферу ЖКГ у глибоку яму, з якої не буде виходу.

Що вимагає МВФ від України

Попенко підкреслює, що МВФ не висуває ультиматумів, а лише "рекомендує2 підвищити тарифи на електроенергію та газ до ринкових.

Проте, як зазначає Попенко, в більшості європейських держав взагалі немає прив’язки тарифів до ринку, і кожна країна самостійно визначає свою тарифну політику.

На його думку, рекомендації МВФ можуть бути не результатом їхнього власного аналізу ситуації в Україні, а скоріше пропозицією від українських можновладців. Він припускає, що це може бути спробою "знайти шлях", як наповнити бюджет, щоб покрити борги перед МВФ.

Аналогічна ситуація і з газом: лише п’ять країн Європи використовують ринкову вартість газу для формування тарифів для побутових споживачів. Усі інші країни шукають різні варіанти компенсацій для населення.

Зараз його обурює, що влада не реагує навіть на подібні меморандуми від МВФ.

"Жоден представник Кабміну не вийшов і не заявив, що обурений меморандумом МВФ, який хоче підвищення тарифів в Україні після закінчення війни. Сказати чесно, що наше населення не зможе платити, бо в країні війна і є величезні борги, що такі наміри є ганебними і виконати такі забаганки фізично неможливо", — резюмував Попенко.

Фокус докладно писав про меморандум МВФ та розбирався, про що там йдеться.

Нагадаємо, із 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки сплачуватимуть українці за світло та які є способи заощадити.