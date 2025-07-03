До 11 грн за кВт: эксперт объяснил, как могут вырасти тарифы на коммуналку после войны

В СМИ распространилась информация о вероятном повышении цен на коммунальные услуги на 50% по договоренности с Международным валютным фондом, мол, сейчас украинцы платят только половину от рыночной цены. Подобный рост тарифов будет иметь большие последствия для населения Украины.

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В Союзе потребителей коммунальных услуг Украины объяснили, что именно требует МВФ. И почему рыночные цены — это повышение не на 50 процентов, а на 120 процентов, пишет ТСН.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко уточняет, что МВФ в своем меморандуме не указывает конкретно на 50% роста, а скорее подчеркивает необходимость перехода к рыночным ценам на коммунальные услуги. Однако, по его словам, "рыночные цены — это рост далеко не на 50 процентов".

"Например, рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9-11 гривен за кВт/ч. Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20-25 до более 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%. Таким образом, прогнозируемое повышение тарифов может быть очень значительным", — объясняет Олег Попенко.

По его словам, стоимость услуг по водоснабжению для бытовых потребителей не подорожает так существенно, поскольку она не зависит от цен на газ и электроэнергию.

Однако, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей приведет к росту стоимости обслуживания многоквартирных домов примерно на 20%.

"Наибольшее влияние повышение тарифов на газ окажет на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на голубое топливо. То есть, если стоимость газа вырастет на 100%, то пропорционально вырастут и тарифы на горячую воду и тепло", — прогнозирует эксперт.

Олег Попенко говорит, что это будет иметь большие последствия для населения Украины, ведь уже сейчас многим украинцам трудно платить за коммунальные услуги по действующим тарифам.

Любое повышение тарифов автоматически увеличит задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги. По расчетам Олега Попенко, неофициальная задолженность уже составляет около 200 миллиардов гривен. Он убежден, что в этом случае повышение тарифов может привести к полной катастрофе, загоняя сферу ЖКХ в глубокую яму, из которой не будет выхода.

Что требует МВФ от Украины

Попенко подчеркивает, что МВФ не выдвигает ультиматумов, а лишь "рекомендует2 повысить тарифы на электроэнергию и газ до рыночных.

Однако, как отмечает Попенко, в большинстве европейских государств вообще нет привязки тарифов к рынку, и каждая страна самостоятельно определяет свою тарифную политику.

По его мнению, рекомендации МВФ могут быть не результатом их собственного анализа ситуации в Украине, а скорее предложением от украинских чиновников. Он предполагает, что это может быть попыткой "найти путь", как наполнить бюджет, чтобы покрыть долги перед МВФ.

Аналогичная ситуация и с газом: только пять стран Европы используют рыночную стоимость газа для формирования тарифов для бытовых потребителей. Все остальные страны ищут различные варианты компенсаций для населения.

Сейчас его возмущает, что власть не реагирует даже на подобные меморандумы от МВФ.

"Ни один представитель Кабмина не вышел и не заявил, что возмущен меморандумом МВФ, который хочет повышения тарифов в Украине после окончания войны. Сказать честно, что наше население не сможет платить, потому что в стране война и есть огромные долги, что такие намерения являются позорными и выполнить такие прихоти физически невозможно", — резюмировал Попенко.

Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Напомним, с 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Фокус выяснял, сколько будут платить украинцы за свет и какие есть способы сэкономить.