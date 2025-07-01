Ціни на комуналку в Україні: у МВФ назвали терміни подорожчання

Тарифи для населення в Україні, як і раніше, залишаються нижчими за ринковий рівень. При цьому важливо, щоб підвищення цін не позбавило соціального захисту вразливі категорії громадян.

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Незважаючи на підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 і 2024 роках із вкрай низького рівня, вартість опалення та гарячої води з початку війни, як і раніше, регулюється мораторієм на ціни. Про це йдеться в меморандумі МВФ.

"Незважаючи на ці підвищення, ціни на електроенергію для населення, за оцінкою ОЕСР (2025 рік), становлять близько половини рівня цін для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для населення покривають приблизно 50% витрат на основі ринкових цін на газ", — ідеться в документі.

У МВФ вважають, що Україні необхідний чіткий план з формування сталого комунального сектору в післявоєнний період. У рамках цього підходу тарифи мають покривати реальні витрати, а також бути розраховані за новою методикою, яка враховує соціальні аспекти і захищає вразливі верстви населення.

Підвищення тарифів допоможе відновити рентабельність споживчого сегмента енергетики, полегшити боргове навантаження в окремих його частинах і стимулюватиме конкуренцію на оптовому та роздрібному ринках енергії, а також мотивуватиме заходи з підвищення енергоефективності.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.