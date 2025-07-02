Ціна нафти на світовому ринку почала падати на тлі заяв ОПЕК+ про збільшення видобутку. Тим часом, в Україні поки що вартість пального тримається в межах 58-65 гривень за літр А-95. Фокус дослідив, що буде з цінами на бензин та дизель в липні і які чинники впливатимуть на них.

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Ф'ючерси на нафту 2 липня майже не змінилися, оскільки ринки зважили очікування щодо збільшення поставок від основних виробників наступного місяця, слабшого долара США та неоднозначного набору економічних та ринкових показників зі США, найбільшого у світі споживача нафти. Про це йдеться у матеріалі Reuters. Так, 1 липня вартість Brent зросла усього на 2 центи до 67,13 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 1 цент до 65,44 долара за барель.

Отже, ціни на нафту відійшли від позначки 70 доларів за барель, хоча 1 липня ціни незначно зросли, оскільки, як пише Reuters, інвестори оцінили очікування щодо оголошення ОПЕК+ про збільшення видобутку на серпень на майбутній зустрічі, а також стежили за переговорами між США та їхніми торговельними партнерами. «Головна увага ринку зосереджена на збільшенні видобутку на 411 тисяч барелів на день, про яке ОПЕК+, як очікується, оголосить 6 липня», - пише видання. Фокус дослідив, що з цінами на нафту і як це вплине на вартість пального на вітчизняних АЗС.

Все залежить від ОПЕК+: якою буде динаміка цін на нафту в липні

Якщо збільшення видобутку на 411 тис барелів на день схвалять, то загальні поставки ОПЕК+ за рік збільшаться до 1,78 мільйона барелів на добу, тобто на понад 1,5% світового попиту на нафту. Це має підтримати ціни на нафту, кажуть опитані Фокусом аналітики. Раніше фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у коментарі Фокусу розповідав, що ОПЕК стрімко нарощує нарощує видобуток нафти, а Саудівська Аравія має багато можливостей для швидкого введення в експлуатацію додаткових потужностей видобутку. Наразі всі очікування зводяться до тези – нафта буде дешевше. Енергоексперт, директор спецпроектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев у коментарі Фокусу розповів, що не бачить підстав, аби котирування на нафту зростали, а ситуація на Близькому Сході на вартість нафти наразі впливає менше, ніж інші чинники, серед яких – позиція ОПЕК+.

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«Зараз усі держави-члени ОПЕК займають на ринку не більше третини. І вони є провідними, але не єдиними експортерами нафтової сировини. Тому той рівень, на який піднялися котирування під час загострення ірано-ізраїльського протистояння, а саме - десь близько 80 доларів за барель, був максимумом, на що могли очікувати фінансові спекулянти, які працюють на цих ринках. Чому не піднялося вище? Тому що для цього були відсутні будь-які економічні підстави», - каже Геннадій Рябцев. Він впевнений: блокування Ормузької протоки невигідне насамперед Ірану, який таким чином буде позбавлений єдиного джерела надходження коштів до власного бюджету.

Ціни на нафту знижуються, адже країни ОПЕК+ планують збільшити видобуток Фото: Bloomberg

«Нафти видобувається в світі набагато більше, ніж потрібно. І оцей розрив між виробництвом і споживанням з початку 2025 року зріс, до кінця року скоріш за все зросте до 1,2 млн барелів на добу. Тобто на ринку, щонайменше, 1% нафти не знаходить споживача. Безумовно, що ця нафта поки що накопичується десь там у сховищах, але сховища не безмежні. А з урахуванням того, що держави-члени ОПЕК обрали зараз курс на скасування квот і на збільшення видобутку, щоб витіснити з ринку конкурентів, що мають вищу собівартість підйому вуглеводнів, то ось ця невідповідність, цей небаланс на ринку буде зростати», - каже експерт у розмові з Фокусом.

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Він переконаний: сподіватися на те, що Китай раптово збільшить обсяги закупівлі нафти, не має сенсу, тому що зростання на тому, що темпи електромобілізації в Китаї та темпи встановлення альтернативних потужностей, тобто сонячних та вітрових і всіх інших, свідчать про те, що КНР не буде збільшувати споживання нафтової сировини.

На думку Геннадія Рябцева, якщо перевиробництво нафти буде зростати, то і котирування не втримаються на нинішньому рівні, який відображає максимально можливі ризики, зокрема і воєнні ризики.

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Фактично, йдеться про те, що вартість нафти найближчими тижнями буде знижуватись. «Скоріше за все, на ринку сформується стійкий низхідний тренд. Саме через те, що ОПЕК буде збільшувати виробництво і буде намагатися витіснити з ринку своїх конкурентів. А цими конкурентами для ОПЕК є Російська Федерація, Венесуела, Сполучені Штати Америки і Канада. Тобто саме ці держави мають або дуже високу собівартість видобутку, або виробляють нафту, якість якої поступається якості нафти країн ОПЕК», - пояснив Геннадій Рябцев.

Бензин по 70 гривень: чи є ризики, що вартість пального в Україні зростатиме

На українських АЗС в червні відбулися динамічні зміни цінників, і подекуди бензин А-95 сягнув позначки 65-67 гривень за літр. Проте зараз на початку липня ціни вже припинили зростання і найчастіше відкотились до максимуму на рівні 63 гривні за літр пального А-95.

На вартість бензину вплинули три чинники: курс євро, законопроєкт про біокомпоненти у пальному та навмисне підвищення цін трейдерами

Геннадій Рябцев пояснив, що три чинники вплинули на цінову динаміку вартості пального. Перший – це запровадження в дію закону про обов'язкову наявність біокомпонентів в бензині, який передбачає штрафи для операторів за наявність бензину, який не відповідає новим вимогам. «Законопроєкт не підписав президент, він не набув чинності, але був проблемою – дехто зняв з продажу бензин, що не містить біокомпонентів», - пояснив експерт.

Другий чинник впливу на вартість пального в Україні – це курс євро. Оскільки відбулося зміцнення євро до гривні, то подорожчала і вартість пального, яке оператори ввозять з країн ЄС (контракти у євровалюті).

Девальвація гривні до євро вплинула на вартість імпортного пального Фото: Getty Images

«І плюс третій чинник - це подорожчання нафтопродуктів на кордоні на 7-10% впродовж червня по усім бензинам. І всі озвучені чинники, звісно, призвели до зростання цін на заправках», - зазначає Геннадій Рябцев.

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На його переконання, найближчими тижнями пальне на АЗС в Україні має подешевшати. «Тому що плюс 4 грн на літрі – це просто надмірне зростання, не обґрунтоване економічно. Якщо трейдери не відчують після цього зростання, яке відбулося, зменшення попиту, то вони не будуть нічого робити, а ціни збережуться», - попередив експерт. Він додав, що наразі відбувається зниження вартості скрапленого автомобільного газу (пропан-бутан). «Там співвідношення вже десь 55% в ціні з бензином, і це вже нормально для власників двопаливних автомобілів. Якщо зараз трейдери відчують, що попит починає зменшуватися і частину продажу в них починає забирати пропан-бутан, то вони зменшать ціни. Зараз нинішній рівень цін є економічно необґрунтований. Зараз ціни є завищеними», - резюмував Геннадій Рябцев.