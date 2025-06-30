Протягом червня євро планомірно зміцнювалось відносно гривні. Чому курс євровалюти наближається до позначки 50 гривень та якою буде подальша динаміка курсу євро?

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Станом на 30 червня офіційний курс євро – 48,78 гривень за євро, тоді як ще в п’ятницю 27 червня курс перебував на позначці 48,63 грн. У банках сьогодні євро пропонують за курсом 49,2-49,35 грн., тим часом як у пунктах обміну валют курс – в межах 49,2-49,44 грн./євро.

Експерти впевнені: вся справа у глобальних курсах валют, адже євро на світовому ринку укріплюється відносно долара США.

Як пояснила у коментарі Фокусу Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій UnexBank, протягом останніх кількох місяців спостерігається укріплення курсу євро щодо гривні внаслідок його укріплення на міжнародних ринках щодо долару США. «В останні дні валютна пара евро/долар продовжила свій ріст, у тому числі через заяву президента США Дональда Трампа щодо можливої зміни голови ФРС», - каже експерт. Щодо попиту на євро на міжбанківському ринку Ганна Золотько повідомила, що під час здорожчання євро на світовому ринку українські компанії зазвичай вичікують, ставлять купівлю євро на паузу чи купують у менших обсягах.

«Надалі на курс євро в Україні впливатиме ситуація на міжнародних ринках та підтримка національної валюти з боку регулятора», - вважає Ганна Золотько.

Тим часом, курс долара в Україні продовжує незначні коливання, і станом на 30 червня готівковий курс продажу – 41,63-41,92 грн.

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«Минулого тижня валютний ринок в Україні залишався стабільним. Долар поступово дешевшав, а гривня — зміцнювалась. Минулий тиждень загалом пройшов під знаком зміцнення гривні. Винятком став лише вівторок, коли офіційний курс долара трохи зріс. Ослаблення тиску на гривню стало можливим завдяки надходженню зовнішньої фінансової допомоги — траншів від ЄС та МВФ, що підтримали золотовалютні резерви країни», - каже Ганна Золотько.

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За її словами, Нацбанк минулого тижня активно підтримував гривню, щоб не допустити різких коливань курсу. «Регулятор тримає ситуацію під контролем і не дозволяє курсу виходити за межі прогнозованого діапазону, навіть якщо на гривню зростає тиск», - каже експерт.

На думку Ганни Золотько, на цьому тижні курс долара, ймовірно, залишиться стабільним, з можливими коливаннями у межах 20–30 копійок. «Гривня має потенціал до подальшого зміцнення за умови збереження низького попиту на готівкову валюту. Водночас початок місяця — це період виплат, податків і закупівель, тому попит на валюту з боку бізнесу може тимчасово зрости й трохи вплинути на курс», - зауважила експерт.

Нагадаємо, Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у коментарі Фокусу розповів, що війна на Близькому Сході, торговельна напруга між США та Євросоюзом і нові мита від адміністрації США можуть помітно вплинути на динаміку валютної пари долар/євро.