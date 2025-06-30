В течение июня евро планомерно укреплялось относительно гривны. Почему курс евровалюты приближается к отметке 50 гривен и какой будет дальнейшая динамика курса евро?

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По состоянию на 30 июня официальный курс евро — 48,78 гривен за евро, тогда как еще в пятницу 27 июня курс находился на отметке 48,63 грн. В банках сегодня евро предлагают по курсу 49,2-49,35 грн., в то время как в пунктах обмена валют курс — в пределах 49,2-49,44 грн./евро.

Эксперты уверены: все дело в глобальных курсах валют, ведь евро на мировом рынке укрепляется относительно доллара США.

Как пояснила в комментарии Фокусу Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций UnexBank, в течение последних нескольких месяцев наблюдается укрепление курса евро относительно гривны вследствие его укрепления на международных рынках относительно доллара США. "В последние дни валютная пара евро/доллар продолжила свой рост, в том числе из-за заявления президента США Дональда Трампа о возможной смене главы ФРС", — говорит эксперт. Относительно спроса на евро на межбанковском рынке Анна Золотько сообщила, что во время подорожания евро на мировом рынке украинские компании обычно выжидают, ставят покупку евро на паузу или покупают в меньших объемах.

"В дальнейшем на курс евро в Украине будет влиять ситуация на международных рынках и поддержка национальной валюты со стороны регулятора", — считает Анна Золотько.

Тем временем, курс доллара в Украине продолжает незначительные колебания, и по состоянию на 30 июня наличный курс продажи — 41,63-41,92 грн.

Доллар теряет относительно других валют, ведь влияет экономическая политика США и администрации Дональда Трампа Фото: Коллаж: Фокус

"На прошлой неделе валютный рынок в Украине оставался стабильным. Доллар постепенно дешевел, а гривна — укреплялась. Прошедшая неделя в целом прошла под знаком укрепления гривны. Исключением стал лишь вторник, когда официальный курс доллара немного вырос. Ослабление давления на гривну стало возможным благодаря поступлению внешней финансовой помощи — траншей от ЕС и МВФ, которые поддержали золотовалютные резервы страны", — говорит Анна Золотько.

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По ее словам, Нацбанк на прошлой неделе активно поддерживал гривну, чтобы не допустить резких колебаний курса. "Регулятор держит ситуацию под контролем и не позволяет курсу выходить за пределы прогнозируемого диапазона, даже если на гривну растет давление", — говорит эксперт.

По мнению Анны Золотько, на этой неделе курс доллара, вероятно, останется стабильным, с возможными колебаниями в пределах 20-30 копеек. "Гривна имеет потенциал к дальнейшему укреплению при условии сохранения низкого спроса на наличную валюту. В то же время начало месяца — это период выплат, налогов и закупок, поэтому спрос на валюту со стороны бизнеса может временно вырасти и немного повлиять на курс", — отметила эксперт.

Напомним, Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в комментарии Фокусу рассказал, что война на Ближнем Востоке, торговое напряжение между США и Евросоюзом и новые пошлины от администрации США могут заметно повлиять на динамику валютной пары доллар/евро .