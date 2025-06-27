По состоянию на 27 июня официальный курс евро уже на отметке 48,64 гривны. Тем временем в обменниках евро продают дороже: цена евровалюты все больше приближается к отметке 50 гривен.

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Более 49 гривен за евро — такой курс установили банки и точки обмена валют 27 июня. Например, в Универсал Банке курс — 49 грн за евро, а в Приватбанке купить евро можно по курсу 49,1 грн./евро. Между тем в некоторых банках курс продажи евровалюты — более выгодный: в ОТП Банке и в Ощадбанке приобрести валюту можно по курсу 48,95 грн за евро.

За последние месяцы гривна существенно девальвировала именно относительно европейской валюты: только с 27 мая — на 2,8%. Эксперты говорят: вопрос не во внутренне украинских валютных курсах, а в глобальном разрезе, ведь евровалюта в принципе планомерно укрепляется относительно доллара США.

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Доллар летит в пропасть: каково влияние Дональда Трампа на главную мировую валюту

"Война на Ближнем Востоке, торговое напряжение между США и Евросоюзом и новые пошлины от администрации США — все это может заметно повлиять на динамику валютной пары доллар/евро. Напомню, что валютные перипетии происходят на фоне высокой глобальной турбулентности, которая усложняет любое прогнозирование. Дополнительную неопределенность создает и тот факт, что новые условия экономического сотрудничества США и ЕС до сих пор не согласованы", — говорит в комментарии Фокусу Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Евро в Украине дорожает на фоне укрепления курса евро к доллару США Фото: Getty

Эксперт добавляет: в Украине курс евро все больше будет зависеть именно от ситуации на мировом валютном рынке. И если доллар в украинских условиях остается достаточно стабильным из-за режима "управляемой гибкости", то евро может демонстрировать значительно более оживленные колебания.

По мнению Лесового, в ближайшее время стоимость евро может меняться под влиянием нескольких ключевых факторов:

пошлины США на европейские товары. Дональд Трамп уже намекнул на возможное повышение тарифов до 50%. Это вызывает беспокойство на рынках.

Дональд Трамп уже намекнул на возможное повышение тарифов до 50%. Это вызывает беспокойство на рынках. цены на нефть и газ. Конфликты на Ближнем Востоке и санкции против РФ влияют на энергетические рынки. А от стоимости энергоносителей напрямую зависит инфляция и сила валют.

Конфликты на Ближнем Востоке и санкции против РФ влияют на энергетические рынки. А от стоимости энергоносителей напрямую зависит инфляция и сила валют. инвестиционные стратегии крупных игроков. В нестабильные периоды инвесторы склонны переводить средства в "тихие гавани", что временно меняет спрос на ту или иную валюту.

Несмотря на все эти факторы, отметил эксперт, глобального обвала ни доллара, ни евро ждать не стоит — обе валюты остаются базовыми для мировой экономики. "До 9 июля ситуация может проясниться: США и ЕС имеют шанс договориться о новом торговом соглашении. Если этого не произойдет — возможны резкие колебания. В лучшем случае курс евро к доллару стабилизируется в пределах 1,05-1,10. Если же конфликт обострится — не исключен рост до 1,15-1,18 доллара за евро. И это почувствует и украинский валютный рынок", — говорит Тарас Лесовой.

По мнению эксперта, в течение июля курс евро будет колебаться в широком коридоре 46,5-48,5 грн. Однако, отмечает он, нельзя исключать, что курс евро периодически будет "вылезать" за эти условные пределы, но это будет иметь временный характер.

Ранее Фокус писал, что средний курс доллара в украинских банках 27 июня — на уровне 41,85 гривны, тогда как евро подорожал на 10 копеек до 49,10 грн.