Почти 50 гривен: почему в обменниках Украины стремительно растет цена евро и каким будет курс в июле
По состоянию на 27 июня официальный курс евро уже на отметке 48,64 гривны. Тем временем в обменниках евро продают дороже: цена евровалюты все больше приближается к отметке 50 гривен.
Более 49 гривен за евро — такой курс установили банки и точки обмена валют 27 июня. Например, в Универсал Банке курс — 49 грн за евро, а в Приватбанке купить евро можно по курсу 49,1 грн./евро. Между тем в некоторых банках курс продажи евровалюты — более выгодный: в ОТП Банке и в Ощадбанке приобрести валюту можно по курсу 48,95 грн за евро.
За последние месяцы гривна существенно девальвировала именно относительно европейской валюты: только с 27 мая — на 2,8%. Эксперты говорят: вопрос не во внутренне украинских валютных курсах, а в глобальном разрезе, ведь евровалюта в принципе планомерно укрепляется относительно доллара США.
"Война на Ближнем Востоке, торговое напряжение между США и Евросоюзом и новые пошлины от администрации США — все это может заметно повлиять на динамику валютной пары доллар/евро. Напомню, что валютные перипетии происходят на фоне высокой глобальной турбулентности, которая усложняет любое прогнозирование. Дополнительную неопределенность создает и тот факт, что новые условия экономического сотрудничества США и ЕС до сих пор не согласованы", — говорит в комментарии Фокусу Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
Эксперт добавляет: в Украине курс евро все больше будет зависеть именно от ситуации на мировом валютном рынке. И если доллар в украинских условиях остается достаточно стабильным из-за режима "управляемой гибкости", то евро может демонстрировать значительно более оживленные колебания.
По мнению Лесового, в ближайшее время стоимость евро может меняться под влиянием нескольких ключевых факторов:
- пошлины США на европейские товары. Дональд Трамп уже намекнул на возможное повышение тарифов до 50%. Это вызывает беспокойство на рынках.
- цены на нефть и газ. Конфликты на Ближнем Востоке и санкции против РФ влияют на энергетические рынки. А от стоимости энергоносителей напрямую зависит инфляция и сила валют.
- инвестиционные стратегии крупных игроков. В нестабильные периоды инвесторы склонны переводить средства в "тихие гавани", что временно меняет спрос на ту или иную валюту.
Несмотря на все эти факторы, отметил эксперт, глобального обвала ни доллара, ни евро ждать не стоит — обе валюты остаются базовыми для мировой экономики. "До 9 июля ситуация может проясниться: США и ЕС имеют шанс договориться о новом торговом соглашении. Если этого не произойдет — возможны резкие колебания. В лучшем случае курс евро к доллару стабилизируется в пределах 1,05-1,10. Если же конфликт обострится — не исключен рост до 1,15-1,18 доллара за евро. И это почувствует и украинский валютный рынок", — говорит Тарас Лесовой.
По мнению эксперта, в течение июля курс евро будет колебаться в широком коридоре 46,5-48,5 грн. Однако, отмечает он, нельзя исключать, что курс евро периодически будет "вылезать" за эти условные пределы, но это будет иметь временный характер.
Ранее Фокус писал, что средний курс доллара в украинских банках 27 июня — на уровне 41,85 гривны, тогда как евро подорожал на 10 копеек до 49,10 грн.