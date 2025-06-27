Новый рекорд: средний курс евро в банках Украины пересек отметку в 49 гривен

По данным на 27 июня, средний курс доллара в украинских банках удерживается на уровне 41,85 гривны, тогда как евро подорожал на 10 копеек и составил 49,10 гривны.

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На 10:00 курс доллара на "черном рынке" колебался в пределах 41,52–41,60 гривны, а евро — 48,85 - 49,05 грн. Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

доллар США - 41,27 - 41,85 грн (курс на 26 июня - 41,35 - 41,85 грн);

евро - 48,35 - 49,10 грн (курс на 26 июня - 48,30 - 49,00 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,45 - 41,71 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 48,05 - 49,05 грн;

Ощадбанк - 48,30 - 49,10 грн;

Укрсиббанк - 48,00 - 49,00 грн;

ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;

Райффайзен - 48,10 - 48,99 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.

Напомним, доллар с начала апреля теряет позиции. Экономисты уверены, что в этом виновата таможенная политика Дональда Трампа.

В начале апреля 2025 года евро показал рекордный рост по отношению к доллару. Инвесторы тогда активно избавлялись от американской валюты.