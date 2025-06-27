Новий рекорд: середній курс євро в банках України перетнув позначку в 49 гривень

За даними на 27 червня, середній курс долара в українських банках утримується на рівні 41,85 гривні, тоді як євро подорожчав на 10 копійок і становив 49,10 гривні.

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На 10:00 курс долара на "чорному ринку" коливався в межах 41,52-41,60 гривні, а євро — 48,85 — 49,05 грн. Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

долар США — 41,27 — 41,85 грн (курс на 26 червня — 41,35 — 41,85 грн);

євро — 48,35 — 49,10 грн (курс на 26 червня — 48,30 — 49,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк — 41,15 — 41,75 грн;

Ощадбанк — 41,40 — 41,85 грн;

Укрсиббанк — 41,30 — 41,90 грн;

ПУМБ — 41,30 — 41,90 грн;

Райффайзен — 41,45 — 41,71 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк — 48,05 — 49,05 грн;

Ощадбанк — 48,30 — 49,10 грн;

Укрсиббанк — 48,00 — 49,00 грн;

ПУМБ — 48,40 — 49,10 грн;

Райффайзен — 48,10 — 48,99 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара в Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank — 41,83 грн.

Нагадаємо, долар з початку квітня втрачає позиції. Економісти впевнені, що в цьому винна митна політика Дональда Трампа.

На початку квітня 2025 року євро показав рекордне зростання щодо долара. Інвестори тоді активно позбувалися американської валюти.