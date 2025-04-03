Рекордно за 9 років: зафіксовано історичне падіння долара порівняно з євро

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Євро продемонстрував рекордне зростання більш ніж на 2% щодо долара, що стало його найуспішнішим днем за останні дев'ять років. Причиною такого стрибка стала заява колишнього президента США Дональда Трампа про запровадження більш жорстких, ніж очікувалося, тарифів на імпорт, що викликало занепокоєння на фінансових ринках. Про це повідомляє видання Reuters.

Інвестори почали масово позбуватися долара, перемикаючи увагу на більш стабільні валюти — японську ієну і швейцарський франк. На цьому тлі долар ослаб до шестимісячних мінімумів щодо обох валют.

Оголошення про нові мита викликало справжній шок: світові фондові ринки обвалилися, а інвестори кинулися в захисні активи — облігації та золото. Згідно із заявою Трампа, базова ставка на імпорт у США становитиме 10%, водночас для низки найбільших торговельних партнерів країни мита будуть ще вищими.

Побоювання повномасштабного торгового конфлікту спровокували нестабільність на валютному ринку. Євро підскочив на 2,2%, досягнувши шестимісячного максимуму в $1,1021, а долар знизився на 1,8% відносно ієни (до 146,65) і на 2,25% до франка (до 0,8618).

Курс долара

Курс євро

Фінансові аналітики попереджають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від реакції світових економік на нові торговельні обмеження.

Нагадаємо, Трамп не встановлював "взаємні мита" для РФ, Білорусі, Куби та Північної Кореї, адже вони перебувають під санкційними обмеженнями США, що унеможливлює повноцінну торгівлю з цими країнами.

Також Фокус писав про те, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нові мита президента США Дональда Трампа. За її словами, "наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких ввели великі мита. Ціни майже одразу зростуть на багато продуктів.