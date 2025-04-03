Рекордно за 9 лет: зафиксировано историческое падение доллара по сравнению с евро

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Евро продемонстрировал рекордный рост более чем на 2% по отношению к доллару, что стало его самым успешным днем за последние девять лет. Причиной такого скачка стало заявление бывшего президента США Дональда Трампа о введении более жестких, чем ожидалось, тарифов на импорт, что вызвало беспокойство на финансовых рынках. Об этом сообщает издание Reuters.

Инвесторы начали массово избавляться от доллара, переключая внимание на более стабильные валюты — японскую иену и швейцарский франк. На этом фоне доллар ослаб до шестимесячных минимумов по отношению к обеим валютам.

Объявление о новых пошлинах вызвало настоящий шок: мировые фондовые рынки обрушились, а инвесторы устремились в защитные активы — облигации и золото. Согласно заявлению Трампа, базовая ставка на импорт в США составит 10%, при этом для ряда крупнейших торговых партнеров страны пошлины будут еще выше.

Опасения полномасштабного торгового конфликта спровоцировали нестабильность на валютном рынке. Евро подскочил на 2,2%, достигнув шестимесячного максимума в $1,1021, а доллар снизился на 1,8% по отношению к иене (до 146,65) и на 2,25% к франку (до 0,8618).

Курс доллара

Курс евро

Финансовые аналитики предупреждают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции мировых экономик на новые торговые ограничения.

Напомним, Трамп не устанавливал "взаимные пошлины" для РФ, Беларуси, Кубы и Северной Кореи, ведь они находятся под санкционными ограничениями США, что делает невозможным полноценную торговлю с этими странами.

Также Фокус писал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на новые пошлины президента США Дональда Трампа. По ее словам, "последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели большие пошлины. Цены почти сразу вырастут на многие продукты.