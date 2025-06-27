Станом на 27 червня офіційний курс євро вже на позначці 48,64 гривні. Тим часом в обмінниках євро продають дорожче: ціна євровалюти все більше наближається до позначки 50 гривень.

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Понад 49 гривень за євро — такий курс встановили банки та точки обміну валют 27 червня. Наприклад, в Універсал Банку курс — 49 грн за євро, а в Приватбанку купити євро можно за курсом 49,1 грн./євро. Тим часом в деяких банках курс продажу євровалюти — більш вигідний: в ОТП Банку та в Ощадбанку придбати валюту можна за курсом 48,95 грн за євро.

Загалом за останні місяці гривня суттєво девальвувала саме відносно європейської валюти: лише з 27 травня — на 2,8%. Експерти кажуть: питання не у внутрішньо українських валютних курсах, а в глобальному розрізі, адже євровалюта в принципі планомірно зміцнюється відносно долара США.

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Долар летить у прірву: який вплив Дональда Трампа на головну світову валюту

"Війна на Близькому Сході, торговельна напруга між США та Євросоюзом і нові мита від адміністрації США — усе це може помітно вплинути на динаміку валютної пари долар/євро. Нагадаю, що валютні перипетії відбуваються на тлі високої глобальної турбулентності, яка ускладнює будь-яке прогнозування. Додаткову невизначеність створює і той факт, що нові умови економічної співпраці США та ЄС досі не узгоджені", — каже у коментарі Фокусу Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Євро в Україні дорожчає на тлі укріплення курсу євро до долара США Фото: Getty

Експерт додає: в Україні курс євро дедалі більше залежатиме саме від ситуації на світовому валютному ринку. І якщо долар в українських умовах залишається досить стабільним через режим “керованої гнучкості”, то євро може демонструвати значно жвавіші коливання.

На думку Лєсового, найближчим часом вартість євро може змінюватися під впливом кількох ключових чинників:

мита США на європейські товари. Дональд Трамп уже натякнув на можливе підвищення тарифів до 50%. Це викликає занепокоєння на ринках.

Дональд Трамп уже натякнув на можливе підвищення тарифів до 50%. Це викликає занепокоєння на ринках. ціни на нафту та газ. Конфлікти на Близькому Сході та санкції проти РФ впливають на енергетичні ринки. А від вартості енергоносіїв напряму залежить інфляція та сила валют.

Конфлікти на Близькому Сході та санкції проти РФ впливають на енергетичні ринки. А від вартості енергоносіїв напряму залежить інфляція та сила валют. інвестиційні стратегії великих гравців. У нестабільні періоди інвестори схильні переводити кошти в “тихі гавані”, що тимчасово змінює попит на ту чи іншу валюту.

Попри всі ці чинники, зауважив експерт, глобального обвалу ані долара, ані євро чекати не варто — обидві валюти залишаються базовими для світової економіки. "До 9 липня ситуація може прояснитися: США та ЄС мають шанс домовитися про нову торговельну угоду. Якщо цього не станеться — можливі різкі коливання. У найкращому випадку курс євро до долара стабілізується в межах 1,05–1,10. Якщо ж конфлікт загостриться — не виключено зростання до 1,15–1,18 долара за євро. І це відчує і український валютний ринок", — каже Тарас Лєсовий.

На думку експерта, впродовж липня курс євро коливатиметься у широкому коридорі 46,5–48,5 грн. Проте, зазначає він, не можна виключати, що курс євро періодично “видиратиметься” за ці умовні межі, та це матиме тимчасовий характер.

Раніше Фокус писав, що середній курс долара в українських банках 27 червня — на рівні 41,85 гривні, тоді як євро подорожчав на 10 копійок до 49,10 грн.