Цена нефти на мировом рынке начала падать на фоне заявлений ОПЕК+ об увеличении добычи. Тем временем, в Украине пока что стоимость топлива держится в пределах 58-65 гривен за литр А-95. Фокус исследовал, что будет с ценами на бензин и дизель в июле и какие факторы будут влиять на них.

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Фьючерсы на нефть 2 июля почти не изменились, поскольку рынки взвесили ожидания по увеличению поставок от основных производителей в следующем месяце, более слабого доллара США и неоднозначного набора экономических и рыночных показателей из США, крупнейшего в мире потребителя нефти. Об этом говорится в материале Reuters. Так, 1 июля стоимость Brent выросла всего на 2 цента до 67,13 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1 цент до 65,44 доллара за баррель.

Итак, цены на нефть отошли от отметки 70 долларов за баррель, хотя 1 июля цены незначительно выросли, поскольку, как пишет Reuters, инвесторы оценили ожидания относительно объявления ОПЕК+ об увеличении добычи на август на предстоящей встрече, а также следили за переговорами между США и их торговыми партнерами. "Главное внимание рынка сосредоточено на увеличении добычи на 411 тысяч баррелей в день, о котором ОПЕК+, как ожидается, объявит 6 июля", — пишет издание. Фокус исследовал, что с ценами на нефть и как это повлияет на стоимость топлива на отечественных АЗС.

Все зависит от ОПЕК+: какой будет динамика цен на нефть в июле

Если увеличение добычи на 411 тыс баррелей в день одобрят, то общие поставки ОПЕК+ за год увеличатся до 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть более чем на 1,5% мирового спроса на нефть. Это должно поддержать цены на нефть, говорят опрошенные Фокусом аналитики. Ранее финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу рассказывал, что ОПЕК стремительно наращивает наращивает добычу нефти, а Саудовская Аравия имеет много возможностей для быстрого ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей добычи. Сейчас все ожидания сводятся к тезису — нефть будет дешевле. Энергоэксперт, директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии Фокусу рассказал, что не видит оснований, чтобы котировки на нефть росли, а ситуация на Ближнем Востоке на стоимость нефти пока влияет меньше, чем другие факторы, среди которых — позиция ОПЕК+.

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"Сейчас все государства-члены ОПЕК занимают на рынке не более трети. И они являются ведущими, но не единственными экспортерами нефтяного сырья. Поэтому тот уровень, на который поднялись котировки во время обострения ирано-израильского противостояния, а именно — где-то около 80 долларов за баррель, был максимумом, на что могли ожидать финансовые спекулянты, работающие на этих рынках. Почему не поднялось выше? Потому что для этого отсутствовали какие-либо экономические основания", — говорит Геннадий Рябцев. Он уверен: блокирование Ормузского пролива невыгодно прежде всего Ирану, который таким образом будет лишен единственного источника поступления средств в собственный бюджет.

Цены на нефть снижаются, ведь страны ОПЕК+ планируют увеличить добычу Фото: Bloomberg

"Нефти добывается в мире гораздо больше, чем нужно. И этот разрыв между производством и потреблением с начала 2025 года вырос, к концу года скорее всего вырастет до 1,2 млн баррелей в сутки. То есть на рынке, по меньшей мере, 1% нефти не находит потребителя. Безусловно, что эта нефть пока накапливается где-то там в хранилищах, но хранилища не безграничны. А с учетом того, что государства-члены ОПЕК выбрали сейчас курс на отмену квот и на увеличение добычи, чтобы вытеснить с рынка конкурентов, имеющих более высокую себестоимость подъема углеводородов, то вот это несоответствие, этот небаланс на рынке будет расти", — говорит эксперт в разговоре с Фокусом.

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До 72 грн за литр: когда украинцам придется платить больше за бензин

Он убежден: надеяться на то, что Китай внезапно увеличит объемы закупки нефти, не имеет смысла, потому что рост на том, что темпы электромобилизации в Китае и темпы установки альтернативных мощностей, то есть солнечных и ветровых и всех остальных, свидетельствуют о том, что КНР не будет увеличивать потребление нефтяного сырья.

По мнению Геннадия Рябцева, если перепроизводство нефти будет расти, то и котировки не удержатся на нынешнем уровне, который отражает максимально возможные риски, в том числе и военные риски.

Дефицита нефти в мире нет, оснований для резкого роста стоимости сырья тоже, убеждены эксперты Фото: Getty

Фактически, речь идет о том, что стоимость нефти в ближайшие недели будет снижаться. "Скорее всего, на рынке сформируется устойчивый нисходящий тренд. Именно потому, что ОПЕК будет увеличивать производство и будет пытаться вытеснить с рынка своих конкурентов. А этими конкурентами для ОПЕК являются Российская Федерация, Венесуэла, Соединенные Штаты Америки и Канада. То есть именно эти государства имеют или очень высокую себестоимость добычи, или производят нефть, качество которой уступает качеству нефти стран ОПЕК", — пояснил Геннадий Рябцев.

Бензин по 70 гривен: есть ли риски, что стоимость топлива в Украине будет расти

На украинских АЗС в июне произошли динамические изменения ценников, и иногда бензин А-95 достиг отметки 65-67 гривен за литр. Однако сейчас в начале июля цены уже прекратили рост и чаще всего откатились к максимуму на уровне 63 гривны за литр топлива А-95.

На стоимость бензина повлияли три фактора: курс евро, законопроект о биокомпонентах в топливе и намеренное повышение цен трейдерами

Геннадий Рябцев объяснил, что три фактора повлияли на ценовую динамику стоимости топлива. Первый — это введение в действие закона об обязательном наличии биокомпонентов в бензине, который предусматривает штрафы для операторов за наличие бензина, который не соответствует новым требованиям. "Законопроект не подписал президент, он не вступил в силу, но был проблемой — некоторые сняли с продажи бензин, не содержащий биокомпонентов", — пояснил эксперт.

Второй фактор влияния на стоимость топлива в Украине — это курс евро. Поскольку произошло укрепление евро к гривне, то подорожала и стоимость топлива, которое операторы ввозят из стран ЕС (контракты в евровалюте).

Девальвация гривны к евро повлияла на стоимость импортного топлива Фото: Getty Images

"И плюс третий фактор — это подорожание нефтепродуктов на границе на 7-10% в течение июня по всем бензинам. И все озвученные факторы, конечно, привели к росту цен на заправках", — отмечает Геннадий Рябцев.

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По его убеждению, в ближайшие недели топливо на АЗС в Украине должно подешеветь. "Потому что плюс 4 грн на литре — это просто чрезмерный рост, не обоснованный экономически. Если трейдеры не почувствуют после этого роста, который произошел, уменьшения спроса, то они не будут ничего делать, а цены сохранятся", — предупредил эксперт. Он добавил, что сейчас происходит снижение стоимости сжиженного автомобильного газа (пропан-бутан). "Там соотношение уже где-то 55% в цене с бензином, и это уже нормально для владельцев двухтопливных автомобилей. Если сейчас трейдеры почувствуют, что спрос начинает уменьшаться и часть продаж у них начинает забирать пропан-бутан, то они уменьшат цены. Сейчас нынешний уровень цен является экономически необоснованным. Сейчас цены являются завышенными", — резюмировал Геннадий Рябцев.