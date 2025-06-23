До 72 грн за литр: когда украинцам придется платить больше за бензин

Бомбардировка США главных ядерных объектов Ирана спровоцировала опасения из-за угрозы перебоев поставок нефтепродуктов, если Тегеран все же примет окончательное решение о блокировке Ормузского пролива, ключевого нефтяного узла на Ближнем Востоке.

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В частности, эксперты не исключают рост мировых цен на газ и нефть. Такая тенденция также может отразиться на Украине, говорится в материале "Фактов".

Согласно аналитике инвестиционного банка Goldman Sachs, в случае даже частичного блокирования пролива цена на нефть Brent может вырасти до $110 за баррель, а затем стабилизироваться на уровне $95 в четвертом квартале 2025 года.

В пользу подобного развития событий может говорить тот факт, что после атаки 22 июня уже на следующий день цена нефти Brent выросла до $78,5 за баррель, что стало максимумом с января 2025 года.

При условии, что стоимость нефти превысить $100 за баррель, цена на бензин в Украине подскочит на 10-20% и достигнет 72 гривен за литр.

Как рост цен на нефть скажется на Украине

"Если условно взять 100 долларов за баррель марки Brent, то ориентировочная стоимость горючего на украинских заправках будет примерно такой: сегодня у нас около 60 гривен за литр при цене $77 за баррель. Если прибавить еще 10-20% к цене, это даст ориентировочно плюс 10-12 гривен. То есть, получим около 72 гривен за литр. Но это очень маловероятно", – говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По мнению эксперта, нестабильной ситуацией и угрозой энергетического кризиса может воспользоваться Россия, которая, вероятно, попытается выйти из теневого рынка и предложить свою нефть дешевле. Одной из целей такого поступка может быть желание вернуть себе долю в Европе.

"Россия уже сейчас продает нефть марки Urals по $72. При $100 за Brent она получит значительную прибыль. Но все это работает только в случае продолжительного конфликта. Если ситуация стабилизируется – выгода для России будет минимальной, – добавил Пендзин.

Как изменились цены на бензин в Украине

По состоянию на 23 июня в Украине наблюдается рост цен на бензин. По информации ресурса Delo.ua со ссылкой на предоставленные данные Консалтинговой группой А-95, сегодня цены на топливо следующие:

А-95+ 62,77 грн (+74 коп.)

62,77 грн (+74 коп.) А-95 58,44 грн (+79 коп.)

58,44 грн (+79 коп.) А-92 56,58 грн (+91 коп.)

56,58 грн (+91 коп.) ДТ 55,56 грн (+86 коп.)

55,56 грн (+86 коп.) Газ 34,49 грн (+12 коп.)

Два сценария от Goldman Sachs

В одном из сценариев банк заявил, что падение поставок иранской нефти на 1,75 млн баррелей в день (б/д) в течение шести месяцев с последующим постепенным восстановлением может привести к тому, что цена на нефть марки Brent достигнет пика в $90 за баррель, а затем упадет до $60 к 2026 году.

Во втором сценарии, где добыча в Иране останется устойчиво низкой, цена на нефть марки Brent все еще может достичь пика в $90, но стабилизироваться в диапазоне $70-80 долларов в 2026 году из-за сокращения запасов и мировых резервных мощностей.

Ранее Фокус писал, что парламент Ирана принял решение о блокировке Ормузского пролива. Окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности и верховный лидер Ирана.

По словам эксперта по энергетике Максима Билявского, чистый дефицит нефти, в условиях текущего уровня добычи и полной блокировки Ормузского пролива, составит 14 млн баррелей в день, или 11,7% от потребности.