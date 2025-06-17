Самоубийственный аргумент: каким может быть следующий шаг Ирана в войне с Израилем

Официальный Тегеран предупредил, что из-за непрекращающихся атак Израиля может перекрыть Ормузский пролив — который стратегически важен в международной торговле. Через него проходит треть сжиженного природного газа и почти четверть мирового потребления нефти. Это, скорей всего, уничтожит режим, но нанесет огромный ущерб мировой экономике.

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Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном и морскими путями, через которые проходит 30 процентов мировых морских поставок сырой нефти и 20 процентов поставок сжиженного природного газа (СПГ), что делает этот пролив (ширина которого в самом узком месте составляет всего 33 км) одним из важнейших узких мест в мире для мировых поставок энергоносителей, пишет Daily Mail.

Это угроза, к которой Тегеран регулярно прибегает в моменты напряженности или когда их прижимают к стенке.

Ормузский пролив на карте Фото: Iran Atlas

Всегда можно рассчитывать на то, что эта угроза напугает Запад, который опасается энергетического кризиса и потенциального экономического краха, которые последуют за закрытием пролива, хотя оно так и не было реализовано, возможно, потому, что Иран может потерять столько же, если не больше, как и любой другой, если пролив будет заблокирован.

Эксперты полагают, что и в этот раз все закончится угрозами, но полностью исключать вероятность нельзя: у Тегерана быстро заканчиваются варианты.

Их военное и разведывательное руководство обезглавлено. Израиль имеет превосходство в воздухе над Ираном, включая столицу, что дает ему свободу действий для нанесения ударов по любым активам, которые он сочтет нужными, включая нефтегазовые объекты, тем самым парализуя и без того разваленную экономику.

Ответные ракетные удары по Израилю болезненны, но не меняют ситуацию. Союзники Ирана по "оси зла" — Китай, Россия и Северная Корея — тоже не спешат ему на помощь.

Конфликт между Ираном и Израилем

Поэтому неудивительно, что вчера вечером стало известно, что Иран тайно подает сигнал США через арабских посредников о том, что он готов положить конец военным действиям.

Но ситуация неоднозначная. Президент США Дональд Трамп не хочет быть втянут в очередной ближневосточный конфликт. Израиль, несмотря на все свои впечатляющие военные успехи, все еще не уверены, что смогут уничтожить ядерные объекты Ирана без помощи США и их бомб.

Поэтому возобновленная перспектива урегулирования путем переговоров имеет некоторую привлекательность в Вашингтоне и Иерусалиме. Но красная линия США остается: Иран должен отказаться от всех усилий по разработке ядерной бомбы.

Ормузский пролив: почему его так критично перекрывать

Это может оказаться слишком большим испытанием для сторонников жесткой линии в Тегеране. Они, скорее всего, будут утверждать, что давление на Израиль можно оказать, пригрозив Западу экономическим Армагеддоном — перекрыв Ормузский пролив.

Боль для западных экономик, по крайней мере в краткосрочной перспективе, безусловно, может быть сильной. Стоимость энергоносителей резко возрастет, поскольку цены на нефть подскочат значительно выше 100 долларов за баррель (по сравнению с примерно 70 долларами на данный момент). Цены на газ также взлетят, повторив то, что произошло после вторжения России в Украину в 2022 году.

Экономическое восстановление Европы, каким бы оно ни было, будет остановлено на полпути. Рецессия будет маячить по обе стороны Атлантики.

Но Запад не будет единственным пострадавшим регионом. Китай импортирует 50 процентов своей сырой нефти с Ближнего Востока через Ормузский пролив и забирает от 15 до 20 процентов СПГ, поступающего из Персидского залива. Его экономика также будет парализована, как и другие азиатские экономики. Иран, вероятно, дважды подумает, прежде чем нанести столь сильный удар по своему главному союзнику.

И Иран выстрелит себе в ногу: он экспортирует более 1,5 млн баррелей нефти в день, все это через Ормузский пролив, 90 процентов из них в Китай. Если бы он потерял этот доход, иранская экономика быстро оказалась бы на коленях.

Так что закрытие Ормузского пролива может быть равносильно самоубийству для его теократического режима.

Перекрыть Ормузский пролив равнозначно для Ирана политическому самоубийству

Тем не менее, у Ирана есть возможность нарушить работу пролива, используя мины, беспилотники, наземные ракеты и артиллерию вдоль побережья, а также тактику роя с участием катеров КСИР. Но сохранение блокады против военно-морской мощи США, поддерживаемой британскими и французскими военно-морскими силами, было бы невыполнимой миссией.

США поддерживают грозное военно-морское присутствие в регионе, построенное вокруг своего огромного Пятого флота, базирующегося в Бахрейне, который включает в себя авианосную ударную группу, десантные силы, Корпус морской пехоты и "Морских котиков", тральщики, эсминцы и подводные лодки. Затем идут его обширные ракетные возможности и реактивные истребители, включая современные F-35 и F-16.

Как будто всего этого недостаточно, ударная группа авианосца USS Nimitz направляется на Ближний Восток, присоединяясь к ударной группе авианосца USS Carl Vinson, которая находится там с апреля.

Британия и Франция имеют гораздо меньшее, но все еще значительное военно-морское присутствие в Персидском заливе, причем Франция действует со своей базы в ОАЭ, а Британия — из Бахрейна, старого союзника. Французские фрегаты и британские минные тральщики укрепят усилия США по поддержанию морских путей открытыми.

Перекрыть Ормузский пролив Иран может, но это будет иметь последствия

Так называемая война в заливе танкеров в 1980-х годах между Ираком и Ираном привела к атакам на сотни судов с каждой стороны, несколько из которых затонули и сели на мель. Но поставки нефти через Ормузский пролив никогда не были серьезно нарушены, а когда вмешались США, иранский флот был практически уничтожен. Теперь Иран рискует повторить это.

Напомним, прежде, чем досрочно покинуть саммит "Большой семерки", Дональд Трамп заявил, что все жители должны "эвакуироваться" из Тегерана.

Также известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрывается от атак Израиля где-то на севере от Тегерана.