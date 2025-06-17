"Бесполезная трата человеческих жизней": Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран, в чем дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что "все должны немедленно эвакуироваться" из столицы Ирана — города Тегеран. По его словам, власти Ирана должны были подписать соглашение, предлагаемое им, однако не сделали этого: при этом отметил, что это "стыд". Также СМИ сообщили, что Трамп досрочно покинет саммит G7.

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"Иран должен был бы подписать "соглашение", которое я им приказал подписать. Какой стыд и пустая трата человеческих жизней", — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social около 02:00 часов 17 июня по киевскому времени.

Также американский лидер добавил, что Иран "не может иметь" ядерного оружия.

Скриншот | сообщение Трампа

Через некоторое время Дональд Трамп обнародовал еще одно сообщение, в котором призвал объяснить скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, что "Иран не может иметь ядерного оружия".

"Кто-то, пожалуйста, объясните чудаковатому Такеру Карлсону, что "ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!", — написал американский лидер.

Скриншот с поста Трампа

Впоследствии Трамп опубликовал еще одно сообщение: в нем он напомнил об известном лозунге "Сделаем Америку великой снова!", и добавил, что это означает в частности то, что Иран не должен иметь ядерного оружия.

Скриншот с поста Трампа

Также в CNN сообщили, что Трамп досрочно покинет саммит G7 и вернется в США из-за того, что происходит на Ближнем Востоке.

"Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером отправится после ужина с главами государств", — процитировало издание слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

16 июня издание Military Watch сообщило, что Воздушные силы США массово перебрасывают в Европу самолеты-заправщики KC-135 и KC-46: вероятно, для того, чтобы атаковать цели в Иране вместе с ЦАХАЛ.

Также 16 мая в Iran International рассказали, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрывается от атак Израиля где-то на севере от Тегерана.

Газета The Jerusalem Post 16 июня сообщила, что Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, в результате чего есть много погибших и раненых.

Напомним, 17 июня сеть всколыхнули мемы из-за фото Ирана, на котором изображен якобы сбитый израильский истребитель F-35.