Сеть всколыхнули мемы из-за якобы сбития Ираном израильского F-35: что насмешило пользователей (фото)

13 июня СМИ распространили информацию о том, что противовоздушная оборона Ирана якобы сбила два израильских истребителя F-35: ЦАХАЛ опроверг данные, заявив об "иранской пропаганде". Распространенный кадр якобы сбитого одного из самолетов в сети вызвал волну шуток среди пользователей.

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"Противовоздушная оборона нашей страны сбила два израильских истребителя, а женщину-пилота взяла в плен", — сообщило местное издание Tasmin, уточнив, что один из самолетов был сбит якобы в районе Фордо.

На странице военных сил Ирана в сети X 16 июня также распространили кадр, который там выдали якобы за сбитый истребитель F-35 ВВС Израиля.

Военные силы Ирана | кадр якобы сбитого самолета F-35

Как выяснилось, на фотографии продемонстрирован самолет, достигающий длиной более 100 метров. Зато в открытых источниках есть информация о том, что на самом деле длина F-35 составляет чуть более 15 метров.

Представитель Армии обороны Израиля для арабских СМИ Авихая Адраи также опроверг информацию. Он написал на своей странице в сети X, что новость является "иранской пропагандой".

"Лживые иранские СМИ. Пропаганда иранских СМИ является голословной и необоснованной", — подчеркнул чиновник.

Иран распространил фейк о сбивании израильского F-35: мемы в сети

Публикация фейкового сбитого самолета F-35 вызвала волну шуток среди пользователей социальных сетей.

Один из пользователей сгенерировал фото, которое подписал так:

"Пилота гигантского 90-метрового F-35 захватил Иран!".

Мем о сбивании Ираном самолета F-35

Другой пользователь обнародовал фото, которое иллюстрирует, что Ирану якобы удалось приземлить целую планету — Сатурн.

X | мем о сбивании Ираном истребителя F-35

Еще один мем из сети иллюстрирует на месте якобы сбитого самолета автомобиль.

X | мем о сбивании Ираном истребителя F-35

Также в сети пошутили с "захваченного Ираном пилота" самолета F-35: кадр иллюстрирует, как он лежит, обтянутый веревками и окруженный иранцами, и смеется.

X | мем о сбивании Ираном истребителя F-35

Отметим, что похожие фейковые новости об атаках распространяют в сети не впервые. Так, 11 мая пакистанское правительство выдало кадры из видеоигры за собственный ответ на атаки Индии.

16 июня ЦАХАЛ заявил, что в Иране был уничтожен уникальный самолет-заправщик Boeing.