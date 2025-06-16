Самый дальний удар ВВС Израиля: в Иране уничтожили уникальный самолет-заправщик Boeing

В ходе операции "Народ как лев" израильские военные уничтожили иранский самолет-заправщик, предположительно, KC-747 — уникальный танкер на базе гражданского Boeing 747. Фактически это самый дальний успешный удар ВВС Израиля в ходе продолжающегося конфликта.

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"На расстоянии около 2300 км ВВС недавно атаковали иранский дозаправочный самолет в аэропорту Мешхед на востоке Ирана. Военно-воздушные силы работают над достижением превосходства в воздухе по всему Ирану", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Аналитики The War Zone предположили, что речь идет либо о самолете Boeing KC-707, либо KC-747. Примечательно, что заправочная версия 747-го не летает нигде в мире, а у Ирана до удара оставался только один действующий самолет.

Два KC-747 были заказаны Ираном еще до исламской революции в 1970-х годах и поставлены в страну в рамках закупок западной авиационной техники. Причем Иран продолжал использовать KC-747 более 45 лет, сохранив в эксплуатации один из них вплоть до последних дней. Ранее второй самолет этого типа уже был потерян в результате аварии.

Обозреватели Defence24 уточнили, что в свое время модификация KC-747 рассматривалась и ВВС США, однако в итоге американцы выбрали для себя вариант KC-10 Extender на базе DC-10.

Кроме того, Boeing 747 также активно эксплуатировался Ираном в гражданской авиации. Некоторые иранские лайнеры сохранили уникальные интерьеры 1970-х годов, включая хрустальные пепельницы и нестандартную отделку VIP-салонов.

Обмен ударами между Израилем и Ираном

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года израильские ВВС провели серию массированных авиаударов по ключевым ядерным и военным объектам на территории Ирана. Операция, получившая название «Народ как лев» (Rising Lion), была нацелена, в частности, на подземные и наземные комплексы в Натанзе и Исфахане.

По сообщениям израильских источников, в результате ударов были повреждены или уничтожены лаборатории, цеха по производству уранового топлива, а также энергетическая инфраструктура, включая электроподстанции. Помимо значительного ущерба промышленным объектам, сообщается о гибели нескольких высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая генералов, а также ученых, причастных к иранской ядерной программе.

Иран осуществил ответный удар: 16 июня по центральной части Израиля были выпущены баллистические ракеты. Целями стали гражданские объекты. Согласно официальным данным, в результате атаки погибли четыре человека — две женщины и двое мужчин в возрасте старше 70 лет. Более 87 человек получили ранения.