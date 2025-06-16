Найдальший удар ВПС Ізраїлю: в Ірані знищили унікальний літак-заправник Boeing
Під час операції "Народ як лев" ізраїльські військові знищили іранський літак-заправник, імовірно, KC-747 — унікальний танкер на базі цивільного Boeing 747. Фактично це найдальший успішний удар ВПС Ізраїлю під час тривалого конфлікту.
"На відстані близько 2300 км ВПС нещодавно атакували іранський дозаправний літак в аеропорту Мешхед на сході Ірану. Військово-повітряні сили працюють над досягненням переваги в повітрі в усьому Ірані", — йдеться в заяві ЦАХАЛ.
Аналітики The War Zone припустили, що йдеться або про літак Boeing KC-707, або KC-747. Примітно, що заправна версія 747-го не літає ніде у світі, а в Ірану до удару залишався тільки один діючий літак.
Два KC-747 були замовлені Іраном ще до ісламської революції в 1970-х роках і поставлені в країну в рамках закупівель західної авіаційної техніки. Причому Іран продовжував використовувати KC-747 понад 45 років, зберігши в експлуатації один із них аж до останніх днів. Раніше другий літак цього типу вже було втрачено внаслідок аварії.
Оглядачі Defence24 уточнили, що свого часу модифікацію KC-747 розглядали і ВПС США, проте зрештою американці обрали для себе варіант KC-10 Extender на базі DC-10.
Крім того, Boeing 747 також активно експлуатувався Іраном у цивільній авіації. Деякі іранські лайнери зберегли унікальні інтер'єри 1970-х років, включно з кришталевими попільничками і нестандартним оздобленням VIP-салонів.
Обмін ударами між Ізраїлем та Іраном
Нагадаємо, в ніч на 13 червня 2025 року ізраїльські ВПС здійснили серію масованих авіаударів по ключових ядерних і військових об'єктах на території Ірану. Операція, що отримала назву "Народ як лев" (Rising Lion), була націлена, зокрема, на підземні та наземні комплекси в Натанзі та Ісфахані.
За повідомленнями ізраїльських джерел, унаслідок ударів було пошкоджено або знищено лабораторії, цехи з виробництва уранового палива, а також енергетичну інфраструктуру, включно з електропідстанціями. Крім значної шкоди промисловим об'єктам, повідомляють про загибель кількох високопоставлених офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, включно з генералами, а також учених, причетних до іранської ядерної програми.
Іран здійснив удар у відповідь: 16 червня по центральній частині Ізраїлю було випущено балістичні ракети. Цілями стали цивільні об'єкти. Згідно з офіційними даними, унаслідок атаки загинуло четверо людей — дві жінки й двоє чоловіків віком понад 70 років. Понад 87 осіб дістали поранення.