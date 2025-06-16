Найдальший удар ВПС Ізраїлю: в Ірані знищили унікальний літак-заправник Boeing

Під час операції "Народ як лев" ізраїльські військові знищили іранський літак-заправник, імовірно, KC-747 — унікальний танкер на базі цивільного Boeing 747. Фактично це найдальший успішний удар ВПС Ізраїлю під час тривалого конфлікту.

Related video

"На відстані близько 2300 км ВПС нещодавно атакували іранський дозаправний літак в аеропорту Мешхед на сході Ірану. Військово-повітряні сили працюють над досягненням переваги в повітрі в усьому Ірані", — йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Аналітики The War Zone припустили, що йдеться або про літак Boeing KC-707, або KC-747. Примітно, що заправна версія 747-го не літає ніде у світі, а в Ірану до удару залишався тільки один діючий літак.

Два KC-747 були замовлені Іраном ще до ісламської революції в 1970-х роках і поставлені в країну в рамках закупівель західної авіаційної техніки. Причому Іран продовжував використовувати KC-747 понад 45 років, зберігши в експлуатації один із них аж до останніх днів. Раніше другий літак цього типу вже було втрачено внаслідок аварії.

Оглядачі Defence24 уточнили, що свого часу модифікацію KC-747 розглядали і ВПС США, проте зрештою американці обрали для себе варіант KC-10 Extender на базі DC-10.

Крім того, Boeing 747 також активно експлуатувався Іраном у цивільній авіації. Деякі іранські лайнери зберегли унікальні інтер'єри 1970-х років, включно з кришталевими попільничками і нестандартним оздобленням VIP-салонів.

Обмін ударами між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, в ніч на 13 червня 2025 року ізраїльські ВПС здійснили серію масованих авіаударів по ключових ядерних і військових об'єктах на території Ірану. Операція, що отримала назву "Народ як лев" (Rising Lion), була націлена, зокрема, на підземні та наземні комплекси в Натанзі та Ісфахані.

За повідомленнями ізраїльських джерел, унаслідок ударів було пошкоджено або знищено лабораторії, цехи з виробництва уранового палива, а також енергетичну інфраструктуру, включно з електропідстанціями. Крім значної шкоди промисловим об'єктам, повідомляють про загибель кількох високопоставлених офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, включно з генералами, а також учених, причетних до іранської ядерної програми.

Іран здійснив удар у відповідь: 16 червня по центральній частині Ізраїлю було випущено балістичні ракети. Цілями стали цивільні об'єкти. Згідно з офіційними даними, унаслідок атаки загинуло четверо людей — дві жінки й двоє чоловіків віком понад 70 років. Понад 87 осіб дістали поранення.