Іран вдарив по Ізраїлю балістичними ракетами: багато загиблих і поранених (фото, відео)

Іранські військові вночі 16 червня обстріляли ракетами центральну частину Ізраїлю, під удар потрапили цивільні об'єкти.

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Щонайменше 87 осіб дістали поранення, серед них 30-річна жінка у важкому стані, шестеро — у стані середнього ступеня тяжкості, а 60 дістали легкі травми, повідомив ізраїльській газеті The Jerusalem Post уранці 16 червня директор медичної служби "Маген Давид Адом" Елі Бін.

The Times of Israel уточнює, що внаслідок удару іранської балістичної ракети загинуло двоє жінок і двоє чоловіків, усі віком понад 70 років. Місцеві журналісти розповіли про вибухи по всьому центру Ізраїлю.

Іранська ракета влучила у 20-поверхову будівлю в місті Петах-Тіква

Відомо про влучання ракети у 20-поверхову будівлю в найбільшому місті Петах-Тіква, через що серйозно пошкоджено четвертий і п'ятий поверхи. На опублікованих ізраїльськими ЗМІ відео можна розгледіти, як іранські ракети потрапляли в район нафтопереробного заводу в Хайфі.

Ракети потрапляли в район нафтопереробного заводу в Хайфі

Міністерство охорони здоров'я Ірану 15 червня повідомило про загибель 224 і госпіталізацію майже 1,5 тисячі осіб після початку ізраїльської операції "Народ як лев". За словами представника міністерства Хосейна Керманпура, понад 90% поранених — це цивільні, зокрема жінки та діти.

Керманпур вважає хибним твердження Ізраїлю про атаки тільки по військових цілях на території Ірану.

Нагадаємо, вночі 15 червня Іран обстрілював ізраїльське місто Бат-Ям, унаслідок чого загинули п'ять громадян України.

Цього ж дня Іран використовував ракети і безпілотники для ударів по місту Хайфа. У відповідь ЦАХАЛ запустив ракету по Тегерану.