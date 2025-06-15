Іран атакував нафтобазу та порт у Хайфі: Ізраїль у відповідь вдарив по столиці Ірану (відео)

У ніч на 15 червня Іран завдав нових ракетних та дронових ударів по Ізраїлю, зокрема під атакою опинилось третє за розміром ізраїльське місто — Хайфа. У відповідь ЦАХАЛ вдарив по столиці Ірану — Тегерану.

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Іранські ракети поцілили в нафтопереробний завод, розташований у Хайфі, пише Clash Report.

Крім того, під атакою опинився порт через який йде третина імпорту Ізраїлю.

Водночас Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдає ударів у відповідь.

"У той час, як ЦАХАЛ перехоплює ракети, запущені з Ірану, ЦАХАЛ завдає ударів по військових цілях в Тегерані", — йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

У мережі також з'явились відео пожежі на нафтобазі "Шахран" у Тегерані, яку атакував Ізраїль.

Як зазначив представник Міністерства нафти Ірану, Ізраїль атакував головне паливне сховище Тегерана, спричинивши масові вибухи.

Нагадаємо, Нагадаємо, у ніч на 14 червня Іран вдарив ракетами по аналогу Пентагону в Тель-Авіві.

Фокус також писав про те, що Іран розглядає можливість закриття Ормузької протоки.