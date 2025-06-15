Иран атаковал нефтебазу и порт в Хайфе: Израиль в ответ ударил по столице Ирана (видео)
В ночь на 15 июня Иран нанес новые ракетные и беспилотные удары по Израилю, в частности под атакой оказался третий по величине израильский город — Хайфа. В ответ ЦАХАЛ ударил по столице Ирана — Тегерану.
Иранские ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Хайфе, пишет Clash Report.
Кроме того, под атакой оказался порт через который идет треть импорта Израиля.
В то же время Армия обороны Израиля сообщила, что наносит ответные удары.
"В то время, как ЦАХАЛ перехватывает ракеты, запущенные из Ирана, ЦАХАЛ наносит удары по военным целям в Тегеране", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В сети также появились видео пожара на нефтебазе "Шахран" в Тегеране, которую атаковал Израиль.
Как отметил представитель Министерства нефти Ирана, Израиль атаковал главное топливное хранилище Тегерана, вызвав массовые взрывы.
Напомним, Напомним, в ночь на 14 июня Иран ударил ракетами по аналогу Пентагона в Тель-Авиве.
Фокус также писал о том, что Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива.