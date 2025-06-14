"Майже повністю знищено": Іран вдарив ракетами по аналогу Пентагону в Тель-Авіві, — ЗМІ

Іранські балістичні ракети уразили комплекс Кірія — штаб-квартирі ізраїльських Збройних сил, який вважається ізраїльським аналогом Пентагону.

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Протягом вечора Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет, повідомив кореспондент Fox News.

Частина з цих ракет прорвала систему протиповітряної оборони і завдала ударів по важливих об’єктах, зокрема по комплексу Кірія — стратегічному військовому центру в центрі Тель-Авіва, де розміщується штаб Збройних сил Ізраїлю.

"Це ізраїльський аналог Пентагону — Кірія. І будівлю в цьому комплексі щойно вразили", — пояснив журналіст.

За його словами, цілий квартал "майже повністю знищено".

"Рятувальники розгрібали завали… намагаючись знайти сліди можливих тіл", — зазначив журналіст.

Попри активну роботу ізраїльських та американських систем протиракетної оборони, таких як "Залізний купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot і THAAD, деякі ракети змогли подолати захист.

"Цього недостатньо, щоб зупинити такий обстріл. Ми бачили, як ракети влучали в землю, спричиняючи значні руйнування та щонайменше одну загибель", — підкреслив кореспондент Fox News.

Він також наголосив, що це лише початок війни між Ізраїлем та Іраном, яка швидко розвивається.

Зазначимо, що у ніч на 14 червня Іран запустив третю хвилю ракет по території Ізраїлю

Нагадаємо, Іран атакував балістикою ізраїльський ядерний об'єкт у Дімоні.

Фокус також писав про те, що Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ракет.