Іран заявив про запуск по Ізраїлю понад 100 ракет, працює "Залізний купол": деталі (відео)

Увечері 13 червня Іран повідомив про пуск по Ізраїлю понад 100 балістичних ракет. По ракетах запустили безліч перехоплювачів, і по всій країні було чутно гучні вибухи. Сім вибухів було зафіксовано в районі Тель-Авіва.

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Армія оборони Ізраїлю настійно закликала людей залишатися у своїх сховищах, оскільки збиті ракети можуть впасти на вулицю, про це повідомляє Ynet.

Іран запустив по Ізраїлю десятки ракет

ЦАХАЛ встановила, що ракети були запущені з території Ірану в бік Ізраїлю деякий час тому.

"Системи оборони працюють над перехопленням загрози. Ви маєте увійти в зони, що охороняються, і залишатися там до подальшого повідомлення. Вихід із зони, що охороняється, буде можливий тільки після отримання чітких вказівок. Ви повинні продовжувати діяти відповідно до вказівок Командування тилу", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Тель-Авіві Фото: Ynetnews

Повідомляють також, що пресконференцію представника ЦАХАЛу Ефі Дафферіна "було перервано через іранську атаку на центральний Ізраїль".

Представник Армії оборони Ізраїлю заявив: "Обстріл триває. У бік Держави Ізраїль було випущено ще один залп із десятків ракет".

Вибухи в Тель-Авіві Фото: Ynetnews

При цьому державне інформаційне агентство Ірану IRNA офіційно оголосило про початок атаки на Ізраїль, заявивши, що по ньому було випущено сотні ракет. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї водночас заявив, що Ізраїль був тим, хто "почав війну", і додав, що Іран не мовчатиме про це.

"Ізраїлю не дозволять провести атаку бий і біжи", — повідомив Хаменеї.

Також повідомляється, що був запуск ракет з Ємену: падіння зафіксовано в районі Хеврона

Атака Ірану на Ізраїль

"Перехоплювачі не були запущені, подробиці інциденту розслідують", — повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Уже є повідомлення про сімох поранених у Рамат-Гані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ізраїль добре вивчив поведінку іранських високопоставлених військових перед атакою і обманом зібрав їх в одному місці.

Спецоперація ізраїльтян дістала назву "Лев, який піднімається", повідомили в ЦАХАЛ. У небо підняли авіацію: близько 200 літаків випустили 330 боєприпасів різного типу і вдарили по більш ніж сотні цілей. Серед цілей — ядерні об'єкти Фордо і Натанз. Reuters повідомило, що загинули шість фізиків-ядерників.