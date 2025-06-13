Удари Ізраїля по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь (відео)

Ізраїль ударив по Ірану 13 червня. В межах операції "Лев, що здіймається" (Rising Lion) ізраїльська авіація атакувала ядерні об'єкти та ліквідувала низку іранських високопоставлених військових командувачів і фізиків-ядерників. Іран у відповідь запустив по Ізраїлю ударні безпілотники.

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Ізраїльська авіація завдала удару по столиці Ірану — Тегерану — рано вранці 13 червня. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це "превентивним ударом" для запобігання створенню Іраном ядерної зброї. Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив про "вирішальний момент в історії Ізраїлю".

"Кілька хвилин тому Ізраїль розпочав операцію "Лев, що здіймається" — цілеспрямовану військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози", — сказав Нетаньягу.

За даними Армії оборони Ізраїлю, до операції було залучено 200 винищувачів, які скинули понад 330 боєприпасів різного типу на понад 100 цілей по всьому Ірану.

Неназване джерело журналістів в ізраїльських службах безпеки повідомило про ураження найбільшого в Ірані об'єкта зі збагачення урану в Ірані — ядерного об'єкта Натанз. При цьому орган Організації Об'єднаних Націй з нагляду за ядерною енергетикою не зафіксував підвищення рівня радіації.

За даними видання Al Jazeera, удари було підтверджено в Тегерані (на військових об'єктах і навколо них) та містах Натанз, Тебріз, Ісфахан, Арак і Керманшах.

Мапа ядерних об'єктів в Ірані

Ізраїль ударив по Ірану: ліквідовано командувача КВІР

Ізраїльське видання The Times of Israel повідомляло, що внаслідок ударів по Тегерану загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі. Також ізраїльські журналісти заявляють про ліквідацію начальника іранських збройних сил Мохаммада Багері, членів вищого військового керівництва та іранських вчених-ядерників. Іранські ЗМІ підтверджують загибель Саламі, проте спростовують ліквідацію Багері.

Державне новинне агентство Nour News повідомляло, що важкі поранення дістав радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї — Алі Шамхані. За даними іранського інформаційного агентства Tasnim, був убитий командувач штабу Хатам аль-Анбія, генерал-майор Голамалі Рашид. Кореспондент Al Jazeera повідомив про загибель двох провідних іранських учених-ядерників: Ферейдуна Аббасі (колишній керівник Організації з атомної енергії Ірану) та Мохаммеда Тегеранчі (керівник Ісламського університету Азад).

Водночас Reuters передає повідомлення ЗМІ Ірану про загибель шести іранських учених-ядерників внаслідок ізраїльської атаки.

Удари Ізраїля по Тегерану: Іран почав атаку у відповідь

Аятола Алі Хаменеї попередив, що на Ізраїль чекає "гірка та болісна" доля після атаки 13 червня, пише Al Jazeera. Також іранські ЗМІ цитували речника збройних сил Ірану Абольфазла Шекарчі, який заявив, що Ізраїль заплатить за удари "високу ціну".

У відповідь на масштабну ізраїльську атаку Іран запустив понад 100 безпілотників. Ізраїльські військово-повітряні сили почали збивати іранські дрони близько 9:30 за київським часом за межами кордонів Ізраїлю. Ті ударні безпілотники, які не вдасться перехопити, дістануться ізраїльського кордону протягом години.

Міністерство охорони здоров'я та Армія оборони Ізраїлю доручили всім лікарням перенести надання послуг до захищених зон, а медзаклади заявили, що скасували всю нетермінову медичну допомогу.

Армія оборони Ізраїлю підвищила рівень бойової готовності вздовж кордонів та на Західному березі річки Йордан. На півночі ізраїльська армія мобілізує війська, щоб бути готовими до оборони чи нападу за потреби, пише The Times of Israel.

Ізраїль ударив по Ірану: реакція США

Президент США Дональд Трамп у коментарі FoxNews сказав, що знав про підготовку Ізраїля до удару по Ірану.

"Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей у ​​керівництві (Ірану — ред.), які не повернуться", — сказав Трамп.

Він додав, що Штати готові захищати себе та Ізраїль у разі атаки у відповідь.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не були причетні до ударів по Ірану. Також він додав, що пріоритетом Білого дому є "захист американських сил у регіоні".

Удар Ізраїля по Ірану спричинив стрибок цін на нафту

Ціни на нафту 13 червня зросли на понад 9% та досягли найвищого рівня за останні 5 місяців, повідомляє Reuters. Зокрема ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 5:15 за київським часом підскочили на 6,29 долара, або на 9,07%, до 75,65 долара за барель.

Нагадаємо, 12 червня журналісти CNN повідомляли, що США відкликають з Близького Сходу своїх дипломатів через вірогідність удару Ізраїлю по Ірану.

ЗМІ 21 травня писали, що розвідка США фіксувала підготовку Ізраїлю до удару по ядерних об'єктах Ірану.