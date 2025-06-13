Удары Израиля по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку (видео)

Израиль ударил по Ирану 13 июня. В рамках операции "Лев, который поднимается" (Rising Lion) израильская авиация атаковала ядерные объекты и ликвидировала ряд иранских высокопоставленных военных командующих и физиков-ядерщиков. Иран в ответ запустил по Израилю ударные беспилотники.

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Израильская авиация нанесла удар по столице Ирана — Тегерану — рано утром 13 июня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал это "превентивным ударом" для предотвращения создания Ираном ядерного оружия. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху в видеообращении заявил о "решающем моменте в истории Израиля".

"Несколько минут назад Израиль начал операцию "Вздымающийся Лев" — целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы самому существованию Израиля. Эта операция продлится столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы", — сказал Нетаньяху.

По данным Армии обороны Израиля, к операции было привлечено 200 истребителей, которые сбросили более 330 боеприпасов различного типа на более 100 целей по всему Ирану.

Неназванный источник журналистов в израильских службах безопасности сообщил о поражении крупнейшего в Иране объекта по обогащению урана в Иране — ядерного объекта Натанз. При этом орган Организации Объединенных Наций по надзору за ядерной энергетикой не зафиксировал повышения уровня радиации.

По данным издания Al Jazeera, удары были подтверждены в Тегеране (на военных объектах и вокруг них) и городах Натанз, Тебриз, Исфахан, Арак и Керманшах.

Карта ядерных объектов в Иране

Израиль ударил по Ирану: ликвидирован командующий КСИР

Израильское издание The Times of Israel сообщало, что в результате ударов по Тегерану погиб главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами. Также израильские журналисты заявляют о ликвидации начальника иранских вооруженных сил Мохаммада Багери, членов высшего военного руководства и иранских ученых-ядерщиков. Иранские СМИ подтверждают гибель Салами, однако опровергают ликвидацию Багери.

Государственное новостное агентство Nour News сообщало, что тяжелые ранения получил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — Али Шамхани. По данным иранского информационного агентства Tasnim, был убит командующий штабом Хатам аль-Анбия, генерал-майор Голамали Рашид. Корреспондент Al Jazeera сообщил о гибели двух ведущих иранских ученых-ядерщиков: Ферейдуна Аббаси (бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана) и Мохаммеда Тегеранчи (руководитель Исламского университета Азад).

В то же время Reuters передает сообщения СМИ Ирана о гибели шести иранских ученых-ядерщиков в результате израильской атаки.

Удары Израиля по Тегерану: Иран начал ответную атаку

Аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль ждет "горькая и мучительная" судьба после атаки 13 июня, пишет Al Jazeera. Также иранские СМИ цитировали представителя вооруженных сил Ирана Абольфазла Шекарчи, который заявил, что Израиль заплатит за удары "высокую цену".

В ответ на масштабную израильскую атаку Иран запустил более 100 беспилотников. Израильские военно-воздушные силы начали сбивать иранские дроны около 9:30 по киевскому времени за пределами границ Израиля. Те ударные беспилотники, которые не удастся перехватить, доберутся до израильской границы в течение часа.

Министерство здравоохранения и Армия обороны Израиля поручили всем больницам перенести оказание услуг в защищенные зоны, а медучреждения заявили, что отменили всю несрочную медицинскую помощь.

Армия обороны Израиля повысила уровень боевой готовности вдоль границ и на Западном берегу реки Иордан. На севере израильская армия мобилизует войска, чтобы быть готовыми к обороне или нападению при необходимости, пишет The Times of Israel.

Израиль ударил по Ирану: реакция США

Президент США Дональд Трамп в комментарии FoxNews сказал, что знал о подготовке Израиля к удару по Ирану.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве (Ирана — ред.), которые не вернутся", — сказал Трамп.

Он добавил, что Штаты готовы защищать себя и Израиль в случае ответной атаки.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не были причастны к ударам по Ирану. Также он добавил, что приоритетом Белого дома является "защита американских сил в регионе".

Удар Израиля по Ирану вызвал скачок цен на нефть

Цены на нефть 13 июня выросли более чем на 9% и достигли самого высокого уровня за последние 5 месяцев, сообщает Reuters. В частности фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 5:15 по киевскому времени подскочили на 6,29 доллара, или на 9,07%, до 75,65 доллара за баррель.

Напомним, 12 июня журналисты CNN сообщали, что США отзывают с Ближнего Востока своих дипломатов из-за вероятности удара Израиля по Ирану.

СМИ 21 мая писали, что разведка США фиксировала подготовку Израиля к удару по ядерным объектам Ирана.