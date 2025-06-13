Бомбардування Тегерана: Ізраїль вбив командувача Корпусу вартових Ісламської революції

Внаслідок першої хвилі повітряних ударів, які у ніч на 13 червня завдала армія оборони Ізраїлю по столиці Ірану — Тегерану, загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі.

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Іранські державні ЗМІ також підтверджують загибель командувача КВІР в результаті ізраїльського удару, пише The Times of Israel.

Зазначається, що КВІР є одним з головних центрів влади в Ірані, яке контролює арсенал балістичних ракет цієї держави.

Водночас Ізраїль вважає, що окрім Саламі були ліквідовані:

начальник іранських збройних сил Мохаммад Багері;

члени вищого військового керівництва;

іранські вчені-ядерники.

Проте іранські ЗМІ стверджують, що генерал Багері перебуває у військовій кімнаті і не постраждав, попри ізраїльські заяви.

Мохаммад Багері Фото: IRNA

Після атаки на Іран армія Ізраїлю мобілізує резервістів

Крім того, голова Генштабу Ізраїлю Еяль Замір повідомив, що ЦАХАЛ мобілізує десятки тисяч резервістів, бо для Ізраїлю "це вирішальні дні" перед новим етапом операції "зі зміцнення майбутнього".

"Ми перебуваємо в центрі історичної кампанії, якої ще не знала наша держава. Це критична операція, спрямована на запобігання екзистенційній загрозі з боку ворога, який має на меті нас знищити", — сказав Замір.

За його словами ЦАХАЛ розпочав операцію, бо "настав час" та попередив жителів Ізраїля про небезпеку з боку Ірану.

"Ми мобілізуємо десятки тисяч резервістів і готуємося на всіх кордонах. Я попереджаю: кожен, хто намагатиметься кинути нам виклик, заплатить високу ціну", — наголосив Замір.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль почав війну з Іраном через успіхи у створенні ядерної бомби.

12 червня США почали вивозити дипломатів із Близького Сходу через імовірний удар Ізраїлю по Ірану.