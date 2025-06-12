Щось починається: США відкликають дипломатів із Близького Сходу через імовірний удар Ізраїлю по Ірану

Держдеп і Міноборони США почали вивозити персонал посольств і сім'ї військових з Іраку, Бахрейну та Кувейту. А тим, хто перебуває в Ізраїлі, заборонили виїжджати за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви.

Related video

Представник міністерства оборони США заявив, що Центральне командування США стежить за "зростаючою напруженістю на Близькому Сході", але точною причиною, чому дипломатам треба збирати речі — не повідомив. Президент Дональд Трамп на запитання журналістів про причину від'їзду американських військовослужбовців і членів їхніх родин із регіону, відповів: "Ну, це вам доведеться з'ясувати самим", пише CNN.

США вивозить дипломатів і сім'ї військових із Близького Сходу

"Їх вивозять, тому що це може бути небезпечне місце, і потрібно зрозуміти, що відбуватиметься", — заявив президент Дональд Трамп журналістам 11 червня після прибуття на захід у Центрі Кеннеді.

12 червня посольство США в Ізраїлі оголосило попередження про безпеку, яке забороняє державним службовцям і членам їхніх родин виїжджати за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви до подальшого повідомлення, а також попередило всіх громадян США в Ізраїлі про необхідність "бути обережними і підвищувати рівень особистої безпеки".

Хоча причини підвищеної стурбованості з приводу безпеки в регіоні незрозумілі, заплановані від'їзди відбуваються на тлі нещодавньої ескалації напруженості між Іраном та Ізраїлем, оскільки адміністрація Трампа продовжує домагатися укладення нової ядерної угоди з Іраном.

Міністр оборони Піт Хегсет санкціонував добровільний виїзд членів родин військовослужбовців із місць дислокації по всьому Близькому Сходу, повідомив чиновник, знайомий із ситуацією.

З цієї ж причини вивозять американців із Бахрейну, Іраку, Кувейту та Ербіля в Іракському Курдистані.

"Президент Трамп прагне забезпечити безпеку американців як вдома, так і за кордоном. Відповідно до цього зобов'язання ми постійно оцінюємо відповідну кадрову позицію в усіх наших посольствах. На підставі нашого останнього аналізу ми вирішили скоротити присутність нашої місії в Іраку", — сказав представник Держдепартаменту, коли його запитали про зміну позиції.

Трамп раніше заявив, що став менш упевненим у своїй здатності укласти угоду з Іраном, що обмежує ядерні амбіції країни, заявивши в новому інтерв'ю, що Тегеран може "відкладати" укладення угоди.

За словами офіційних осіб у США і Європі, Ізраїль, найімовірніше, готується незабаром завдати удару по Ірану. Неясно, наскільки масштабну атаку готує Ізраїль. Але зростання напруженості відбулося після місяців, протягом яких прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху тиснув на президента Трампа, щоб той скористався моментом вразливості Ірану для удару.

За словами високопоставленого іранського чиновника, іранські військові та урядові чиновники вже зустрілися, щоб обговорити свою відповідь на можливий ізраїльський удар.

Чиновник повідомив, що Тегеран розробив план реагування, який включатиме негайний контрудар по Ізраїлю сотнями балістичних ракет.

Нагадаємо, 3 червня видання Axios повідомило, що США не дадуть Ірану можливість збагачувати уран у рамках ядерної угоди.

А ще 21 травня американські ЗМІ повідомляли, що американська розвідка фіксує підготовку Ізраїлю до удару по ядерних об'єктах Ірану.

При цьому Іран повідомив, що в разі ескалації конфлікту, завдасть удару по військових базах США по всьому Близькому Сходу, а це Йорданія, Катар, ОАЕ і навіть острів Дієго-Гарсія в Індійському океані.