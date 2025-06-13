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Воєнний фокус Іран атакував Ізраїль Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану

Іран атакував балістикою ізраїльський ядерний об'єкт у Дімоні: деталі від ЗМІ

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Фото: Ynetnews | Іранські ракети атакували Ізраїль

Низка ЗМІ повідомила, що біля ядерного об'єкта в Дімоні лунають сирени. Йдеться про ядерний дослідницький центр, який розташований у пустелі Негев.

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Власкор росЗМІ ВГТРК на Близькому Сході Олександр Білібов заявив, що Іран завдає ударів по "центрах ухвалення рішень, командних пунктах вищого військово-політичного керівництва країни". Про атаку на Дімону повідомили не тільки російські пропагандистські ЗМІ, а також арабський канал Al Arabia.

"Також підтверджено атаку і ураження одного з ізраїльських ядерних об'єктів дослідницького центру в місті Дімона. Атака триває. Наразі ракети націлені на всю територію Ізраїлю", — сказав Білібов.

Журналіст Al Arabia повідомляє, що біля "реактора Дімона на півдні Ізраїлю лунають сирени".

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Арабські ЗМІ повідомляють про атаку на ядерний об'єкт у пустелі Негев
Фото: Скриншот

Також російські журналісти заявили, що іранські ракети вразили комплекс урядових будівель Кірія в Тель-Авіві.

"Уже відомо, що вражено комплекс будівель Кірія, вона розташована безпосередньо в самому Тель-Авіві, і там якраз-таки розташована штаб-квартира Кірії, політичного і військового керівництва країни. Також з Ізраїлю повідомляють, що кілька прямих влучень припали на будівлю Міністерства національної безпеки", — сказав Білібов.

А його колега Сергій Пашков повідомив, що однією з цілей Ірану під час ракетного удару у відповідь по Ізраїлю стала будівля Генштабу ізраїльської армії в Тель-Авіві.

Атака Ірану на Ізраїль

ЗМІ Ізраїлю про атаку на Дімону не повідомляли.

Що відомо про ядерний об'єкт у Дімоні

Ядерний дослідницький центр у Дімоні розташований у пустелі Негев біля однойменного міста. Будівництво ядерного дослідницького центру в Дімоне розпочалося за допомогою Франції 1958 року. Відкрито 1964 року. Центр проводить дослідження в різних галузях фізики і не перебуває під контролем МАГАТЕ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Іран запустив понад 300 ракет по Ізраїлю. Був активований "Залізний купол", але частина ракет впала в Тель-Авіві, де було зафіксовано близько семи вибухів.

До цього Ізраїль атакував Іран. Спецоперація ізраїльтян отримала назву "Лев, що піднімається", повідомили в ЦАХАЛ. У небо підняли авіацію: близько 200 літаків випустили 330 боєприпасів різного типу і вдарили по більш ніж сотні цілей. Серед цілей були ядерні об'єкти Фордо і Натанз.