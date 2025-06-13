Иран атаковал баллистикой израильский ядерный объект в Димоне: детали от СМИ

Ряд СМИ сообщил, что у ядерного объекта в Димоне звучат сирены. Речь идет о ядерном исследовательском центре, который расположен в пустыне Негев.

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Собкор росСМИ ВГТРК на Ближнем Востоке Александр Билибов заявил, что Иран наносит удары по "центрам принятия решений, командным пунктам высшего военно-политического руководства страны". Об атаке на Димону сообщили не только российские пропагандистские СМИ, но также арабский канал Al Arabia.

"Также подтверждена атака и поражение одного из израильских ядерных объектов исследовательского центра в городе Димона. Атака продолжается. В данный момент ракеты нацелены на всю территорию Израиля", – сказал Билибов.

Журналист Al Arabia сообщает, что возле "реактора Димона на юге Израиля звучат сирены".

Арабские СМИ сообщают об атаке на ядерный объект в пустыне Негев Фото: Скриншот

Также российские журналисты заявили, что иранские ракеты поразили комплекс правительственных зданий Кирия в Тель-Авиве.

"Уже известно, что поражен комплекс зданий Кирия, она находится непосредственно в самом Тель-Авиве, и там как раз-таки находится штаб-квартира Кирии, политического и военного руководства страны. Также из Израиля сообщают, что несколько прямых попаданий пришлись по зданию Министерства национальной безопасности", – сказал Билибов.

А его коллега Сергей Пашков сообщил, что одной из целей Ирана при ответном ракетном ударе по Израилю стало здание Генштаба израильской армии в Тель-Авиве.

Атака Ирана на Израиль

СМИ Израиля об атаке на Димону не сообщали.

Что известно о ядерном объекте в Димоне

Ядерный исследовательский центр в Димоне находится в пустыне Негев у одноименного города. Строительство ядерного исследовательского центра в Димоне началось при помощи Франции в 1958 году. Открыт в 1964 году. Центр проводит исследования в различных областях физики и не находится под контролем МАГАТЭ.

Напомним, ранее Фокус писал, что Иран запустил более 300 ракет по Израилю. Был активирован "Железный купол", но часть ракет упала в Тель-Авиве, где было зафиксировано около семи взрывов.

До этого Израиль атаковал Иран. Спецоперация израильтян получила название "Лев, который поднимается", сообщили в ЦАХАЛ. В небо подняли авиацию: около 200 самолетов выпустили 330 боеприпасов различного типа и ударили по более чем сотне целей. Среди целей были ядерные объекты Фордо и Натанз.