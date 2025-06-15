Удар Ірану по будинку в Ізраїлі: загинули українці, зокрема троє дітей (відео)

У ніч на 15 червня Іран обстріляв місто Бат-Ям в Ізраїлі. Ракета вдарила по житловому будинку, внаслідок чого загинули громадяни України.

Related video

Загалом відомо про п'ятьох українців, які загинули в Бат-Ямі. Серед них було троє неповнолітніх, повідомило Міністерство закордонних справ України "24 каналу".

У дипломатичному відомстві наголосили, що українські дипломати та консули перебувають у тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами для ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Важливо

"15 вибухів підряд": відома українська співачка опинилась в Ізраїлі під час обстрілу (фото)

Також повідомляється, що під ударами Ірану попередньо були нафтові виробництва, портова інфраструктура, електростанція та багатоповерхівки Ізраїлю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність угоди між Ізраїлем та Іраном за прикладом Індії та Пакистану.

Зі свого боку офіційний Тегеран заявив, що згоден укласти угоду, яка гарантуватиме відсутність у нього ядерної зброї.