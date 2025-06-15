Удар Ирана по дому в Израиле: погибли украинцы, в том числе трое детей (видео)
В ночь на 15 июня Иран обстрелял город Бат-Ям в Израиле. Ракета ударила по жилому дому, в результате чего погибли граждане Украины.
Всего известно о пятерых украинцев, погибших в Бат-Яме. Среди них было трое несовершеннолетних, сообщило Министерство иностранных дел Украины "24 каналу".
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами для идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших.Важно
Также сообщается, что под ударами Ирана предварительно были нефтяные производства, портовая инфраструктура, электростанция и многоэтажки Израиля.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости соглашения между Израилем и Ираном по примеру Индии и Пакистана.
В свою очередь официальный Тегеран заявил, что согласен заключить сделку, которая будет гарантировать отсутствие у него ядерного оружия.