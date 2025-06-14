"15 взрывов подряд": известная украинская певица оказалась в Израиле во время обстрела (фото)

Известная украинская исполнительница KOLA оказалась в эпицентре ракетной атаки в Израиле, куда приехала на лечение. Певица поделилась, как пережила массированную атаку.

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В своем Instagram артистка отметила, что выехала за пределы Украины для прохождения медицинских процедур, которые не могла завершить в течение последних шести месяцев из-за напряженного рабочего графика.

По словам певицы, на территории Израиля было выпущено около 100 ракет, а рядом с местом, где она в тот момент находилась, прозвучало подряд 15 мощных взрывов.

"Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков. И, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля", — поделилась исполнительница в социальной сети.

Была к такому не готова

Знаменитость также откровенно призналась, что после постоянных российских атак считала себя психологически подготовленной к звукам взрывов. Однако реальность оказалась другой — она испытала сильный стресс и была вынуждена скрываться в бомбоубежище.

Украинская певица попала под обстрел Фото: Instagram

"Самое главное, что я кричала весь день, что я живу в Украине! И у нас это каждую ночь и я ничего не боюсь... Ага... До первых взрывов над головой я не боюсь", — добавила она.

Напомним, что 13 июня иранские вооруженные силы начали ракетные обстрелы по территории Израиля. Согласно информации международных медиа, в результате атак пострадали по меньшей мере 21 человек, среди которых двое находятся в критическом состоянии.

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Кроме того, певица KOLA рассказала о своем муже-иностранце. По словам артистки, ее муж не имеет отношения к шоубизнесу. Он должен был приехать в Украину.